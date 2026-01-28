再び平地でも大雪警戒…これまでの大雪により今後少ない降雪量でも交通障害のおそれ　気象庁が大雪に関する情報発表

29日から30日にかけて再び大雪と寒さに警戒・注意してほしい。

気象庁が28日午後5時に大雪に関する情報を発表した。

日本列島は先週から長期間、寒気に覆われたままで、この状況の中で、波状的に寒気が時々南下して来る。寒気が海の波のように次々と来る状況で、まさに寒波だ。

最長寒波による一連の大雪は、山沿いだけでなく、平地でも積もっている。

28日午後4時現在の積雪は、札幌市89センチ、青森市142センチ、新潟・十日町市220センチ、富山市22センチ、金沢市26センチ、福井市30センチ、兵庫・豊岡市27センチ、鳥取市14センチなど、市街地でもまだたくさんの雪が積もっていて、市民生活に支障をきたしている。

このあと再びさらに大雪となる見込みで、山地だけでなく、平地でも大雪になる所がある見込みだ。

各地方の24時間予想降雪量（最大）は以下の通り。

●28日午後6時 〜29日午後6時

東北 50センチ

北陸 60センチ

近畿 40センチ

●29日午後6時〜30日午後6時

北陸 70センチ

近畿 50センチ

東海 40センチ

このほか、神奈川県では、にわか雪により平地でも場所によって1センチ、西部の山地で3センチの降雪が予想されている（29日午後6時までの24時間）。

新潟県では72時間降雪量が100センチ以上の範囲が大きく広がる。山形県や福島県、福井県、滋賀県なども地域によっては100センチ以上が予想されている。

京都府北部、兵庫県北部、鳥取県にも72時間降雪量が80センチ以上の範囲が広がる。普段雪が少ないエリアでは、72時間降雪量1〜10センチの予想であっても影響が出る可能性があるため、出かける予定がある方は、交通情報や最新の気象情報を入手して雪対策を講じてほしい。

執筆：三井良浩（フジテレビ気象センター）