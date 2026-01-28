俳優の岩城滉一（74）と妻でタレントの結城アンナ（70）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。岩城の趣味について語った。

結婚して50年になるという2人。岩城は結城から言われていることとして「もうあとね、何年生きるか分からないんだから、後であれやれば良かった、これやれば良かったって言わないように、精いっぱい、何でもやればいいんじゃないの？っていうふうに」と打ち明けた。

岩城は昨年バイクレースで優勝したが、結城が知らなかったと明かされると「実を言うと言っていなかったんですよ、俺」と苦笑した。結城は番組の打ち合わせで初めて知ったとし、岩城は「やべえって思ったんだけど。まあ彼女あんまりそういうことも」言わないと話した。

番組では岩城がレースで優勝する動画を披露したが、黒柳が「その時骨折なさったっていうの？奥さまに秘密だったっていうのが」と問うと、岩城は「いや、ドアに挟まれて指折ったって言っていたんです」とウソをついていたとぶっちゃけた。

黒柳は「本当はレースの時？」と確認し、岩城は「ひっくり返っちゃって。雨が降ったんで、滑って転んだ時にオートバイの下敷きになっていたんですよ、指が。（重さが）200キロ以上あるんで」と吐露。現在も指は「まっすぐにならなくなっちゃって」と話したが、結城は「でもあるだけいいじゃない」と平然と話した。

岩城が「こういう感じなんですよ」と笑うと、結城は「後ろめたいことがあるから、あんまり痛いって言わないんですよ」と当時を振り返った。