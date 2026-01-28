女優・若村麻由美がこのほどファンクラブイベントを開催。「知も美も愛嬌も兼ね備えた尊敬する」キャスターとの２ショットをＳＮＳで公開し、「お二方、日本の美の極みです！」「お二方 天は二物以上与える♥」などと反響を呼んでいる。

２６日付投稿で「小谷さんと以心伝心 緊張してちょっとおすまし記念写真」とテレビ東京「ワールドビジネスサテライト」のメーンキャスターを１６年務めた小谷真生子さん（６０）との２ショットを公開。若村が着物、小谷さんが黒いドレス姿でドレスアップした姿を披露した。

小谷さんは日本航空（ＪＡＬ）で客室乗務員（キャビンアテンダント）を務め、退社。１９９０年からＮＨＫ総合「モーニングワイド」「おはよう日本」などのキャスターを担当。９８年から２０１４年３月までテレ東「ＷＢＳ」を担当した。

１９年３月末でテレ東「日経プラス１０」を降板しており、久々に姿を見た人も多いようで、「小谷さんお久しぶ〜り〜ね」「おー小谷さんじゃないですか♥」「小谷さんも相変わらずお美しい♥」「小谷さんは相も変わらずお綺麗でやんす」などの声が寄せられている。