JR東日本は、運賃改定に伴い「えきねっと」限定商品や企画乗車券の価格を、3月14日購入分から見直す。

「えきねっと」限定で販売する、「新幹線eチケット」と「特急トクだ値」の価格を見直す。設定区間と価格の一例は、東京〜新青森間が17,910円（同440円増）、東京〜新潟駅間が10,780円（同220円増）となる。

さらに、回数券タイプの「W（タブル）きっぷ」、「在来線指定席特急回数券（しなの回数券）」、「在来線自由席特急回数券（しなの回数券）」、フリーパスタイプの「都区内パス」、「仙台まるごとパス」、「東京フリーきっぷ」、「仙台まるごとパスワイド」、「休日おでかけパス」、「会津ぐるっとカード」、「のんびりホリデーSuica パス」、「あおもりホリデーパス」、「ヨコハマ・みなとみらいパス」、「いわてホリデーパス」、「ぐんまワンデーローカルパス」、「五能線フリーパス」、「えちごツーデーパス」、「津軽フリーパス」、「信州ワンデーパス」、「モノレール＆都区内パス」、「小さな旅ホリデー・パス」の価格を改定する。

また、交通系ICカードで利用できる「タッチでGo!新幹線」の価格も、運賃改定後の所定額と同額に設定する。往復割引の取り扱い終了に伴い、「新幹線eチケット（往復割）」の発売を終了する。