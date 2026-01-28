広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者が逮捕されました。取材にあたっている久保田記者が最新情報を中継で伝えます。



■久保田栄作記者

羽月容疑者が取り調べを受けている県警本部の留置施設です。警察によると、羽月容疑者は容疑の否認を続けているということですが、取り調べには応じているということです。



■森拓磨キャスター

きのう（２７日）逮捕となりましたが、ここまでに至る捜査はどのように続いていたのでしょうか？





■久保田栄作記者端緒となったのは先月１６日、関係者からの１１０通報でした。駆けつけた警察官が羽月容疑者に広島中央署に任意同行をもとめ、尿検査を行った結果、陽性反応が出たということです。警察はその後、慎重に裏取り捜査を続け、１か月あまりが経ったきのう、逮捕に至りました。■森拓磨キャスター本人は否認しているということですが、使用というのが故意だったのか偶発的だったのか、警察はどうみているのでしょうか？■久保田栄作記者警察は、羽月容疑者が「偶然」ではなく「故意に、意図的に」摂取したものとみて捜査しています。捜査関係者によると、複数の関係先を捜索したところ、自宅から薬物の液体が入ったカートリッジが押収されたということで、指定薬物所持の疑いも視野に調べています。一方、羽月容疑者は「自分のものではない」などと否認しているということで、警察が入手経路などを含めて捜査を続けています。（２０２６年１月２８日・テレビ派２部で放送）