第７０回金盃・Ｓ２は１月２８日、大井競馬場でステイヤー１５頭が２６００メートルを争った。１番人気のグリューヴルム（矢野貴之）が粘るリベイクフルシティをゴール前で差し切り、重賞初制覇。国内のダート重賞では最も距離が長い名物競走を優勝し、長距離路線に名乗りを上げた。１、２着馬にはダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日、船橋）への優先出走権が与えられた。

ディオスバリエンテ、グランデマーレが後続を大きく引き離して先行する中、３、４番手を追走したグリューヴルム。２周目の３コーナー手前でグッと差を詰めると直線は外から脚を伸ばし、先に抜け出したリベイクフルシティをじりじり追い詰め、きっちりと首差だけ差し切った。勝ちタイムは２分５０秒１。

南関東に移籍して７戦目での重賞制覇に、手綱を執った矢野貴之はガッツポーズ。「接戦に強いイメージがなかったので直線は外から行ったが、器用に立ち回って勝負強さを見せてくれた」と喜んだ。

内田勝義調教師は「ＪＲＡから来てすぐに重賞を勝てると思ったが、時間がかかった。勝てて良かった。前走より状態は良かったし、４コーナーの手応えで何とかなると思った」と早い段階で勝利を確信していたことを語った。次走は馬の状態とオーナーと相談のうえ決められる。

◇グリューヴルム 父キズナ、母リュシオル（父クロフネ）。川崎・内田勝義厩舎所属の牡７歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算２３戦６勝（うちＪＲＡ１６戦４勝）。総獲得賞金は１億１８１６万１０００円（うちＪＲＡ７２４８万１０００円）。重賞初制覇。馬主は（有）キャロットファーム。