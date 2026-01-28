昨秋ドラフトでソフトバンクから１位指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）が２８日、ドラフト後初めてとなる取材にオンラインで応じた。

スタンフォード大は、来月下旬に米国遠征中の早大と練習試合を行う予定とあって、「光栄だなと思っていますし、とにかく楽しみ」と笑顔。チーム内でも話題となっていることを明かし、「（花巻東の）後輩も１人いますし、他校ですが高校時代に関わった選手も多いチーム。指導者さんたちも知っている方がたくさんいらっしゃるので、わざわざ来ていただけるのは光栄。何とか最低限パフォーマンスをできるように、頑張らなきゃいけないと思います」と力を込めた。

岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った大器は、渡米１年目となる昨季、レギュラーで５２試合に出場し打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点をマーク。スタンフォード大がリーグ戦を勝ち進めば、全日程終了は６月下旬。ＮＰＢでは海外留学中の選手との交渉期限は７月末までとなっており、４月に２１歳を迎える麟太郎は、指名の可能性がある７月中旬の全米ドラフトの結果を受けて、進路を決定する見込みとなっている。