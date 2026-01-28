巨人の新外国人、ブライアン・マタ投手＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が２８日、初めてＧ球場を訪れ、自主練習を行った。２７日に来日したばかり。「環境に一日でも早く慣れたい。一番最後に練習できたのが先週の木曜日。間隔が空いていたので、できるだけリズムを切らないように」と、翌日からすぐに体を動かし始めた。

１９１センチ、１０１キロの巨漢に周囲の目は釘付けになった。「（日本は）寒いですけれど、体の状態はそんなに悪くない。昨日の夜もちゃんと寝られたので、時差ぼけも問題ない」。約２０分間、入念なウォーミングアップを行い体を温めると、キャッチボールを開始。直球を中心にスライダー、チェンジアップを試投した。最速１６０キロを誇る直球は威力十分だったが「感触を確認する程度なので６割くらい」と涼しい顔。「（仕上がりは）８割程度。あとはブルペンでしっかり調整したい」と、徐々にペースを上げていく構えだ。

３月に行われるＷＢＣにも、ベネズエラ代表として出場が濃厚。春季キャンプ全日程の参加は現実的ではないが「日本の気候や環境を早く知って慣れる」と早々と来日し、やる気十分。この日はスタッフ、選手らと笑顔で握手を交わし「周りの日本の選手もすごくしっかり練習していて、明日にでもシーズンが始まるんじゃないかという感じ」と、驚きの表情を見せた”新助っ投”。昨季は後半戦以降、先発不足に陥ったチームを救うべく剛腕を振るう。