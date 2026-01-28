丸山桂里奈、夫・本並健治氏の娘への“チュー攻撃”ショットに反響「愛情が炸裂してる」「理想の家族すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/28】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が1月27日、自身のInstagramを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏と娘の2ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】61歳元サッカー日本代表「理想の家族すぎる」2歳娘への“チュー攻撃”ショット
丸山は「パパに捕まったぷくぷく」「チュー攻撃が始まりました、これいつも」とつづり、本並氏が愛娘を抱き寄せ、キスをする微笑ましい様子を投稿。本並氏のパパの表情が垣間見える、愛情あふれる日常を公開している。このほか、子どものお気に入りのおもちゃや、沢山のシールも披露している。
この投稿には「パパのメロメロぶりがすごい」「幸せそう」「理想の家族すぎる」「想像以上のデレデレっぷりで最高」「愛情が炸裂してる」「チュー攻撃可愛すぎる」と反響を呼んでいる。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
◆丸山桂里奈、夫・本並健治氏の「チュー攻撃」ショット公開
◆丸山桂里奈の投稿に反響
