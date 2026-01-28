R-指定の美人妻、娘の好物朝ごはん公開「納豆好きな娘ちゃん可愛い」「オムライスは息子さんかな？」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】Creepy Nuts・R-指定の妻でタレントの江藤菜摘が1月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の好物だという朝食を公開した。
【写真】人気アーティストの美人妻「朝からクオリティ高い」納豆ご飯＆オムライス並んだ2人分朝食
江藤は「あさごはん」「娘ちゃんは納豆ご飯が大好物！」とつづり、子どもたちのために用意した朝食を投稿。娘の好物である納豆をたっぷりのせたご飯のほか、可愛いオムレツをのせたオムライス風ごはん、わかめやきのこが入った具だくさんのおみそ汁を添えた、栄養バランスの取れた献立を披露した。
この投稿に、ファンからは「朝からクオリティ高い」「センスの塊ですね」「納豆好きな娘ちゃん可愛い」「丁寧な暮らしが伝わる」「オムライスは息子さんかな？」「美味しそう」といった声が寄せられている。
江藤とR-指定は2022年に結婚を発表。2023年に長男、2024年に長女が誕生している。（modelpress編集部）
◆江藤菜摘、娘の好物朝食を公開
◆江藤菜摘の投稿に反響
