大食い女王・もえのあずき、ミニスカコーデで香港ディズニー満喫「美脚に釘付け」「世界観に馴染んでる」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが1月27日、自身のInstagramを更新。香港ディズニーランド・リゾートを訪れた際のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳大食い女王「ミニスカ似合ってる」ピンク×白コーデで美脚スラリ
もえのは「撮影前に早起きしていってきたぁ」とつづり、香港ディズニーで撮影した写真を複数枚投稿。ピンクを基調としたトップスに、スラリと伸びる脚が際立つ白いミニスカートを合わせ、キャラクターの帽子をかぶった姿を披露している。また、キャラクターのカチューシャをつけた姿も併せて公開し「どっちのほうが似合ってるかなー？」と自身のコメントを結んだ。
この投稿には「美脚に釘付け」「ピンクコーデ可愛すぎ」「ミニスカ似合ってる」「ミニスカが印象的」「世界観に馴染んでる」「見ていて癒やされる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
