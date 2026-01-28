¡ÖÂè130²óµÇ° ¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡× Ðó³Ú±à&¹°Æ»´Û¤ÇÁá½Õ¤òËþµÊ¡ª¡¡¤ß¤É¤³¤í´°Á´¥¬¥¤¥É
¡Ö¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È¤Ï¡©³«ºÅ³µÍ×
´¨Ãæ¤Î´ØÅìÃÏÊý¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡Ö¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£2026Ç¯¤Ï¡ÖÂè130²óµÇ°¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡Á3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤ÏÆüËÜ»°Ì¾±à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÐó³Ú±à¡Ê¤«¤¤¤é¤¯¤¨¤ó¡Ë¡×¤È¡¢ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿å¸ÍÈÍ¤ÎÈÍ¹»¡Ö¹°Æ»´Û¡×¡£¡ÖÐó³Ú±à¡×¤Ë¤ÏÌó100ÉÊ¼ï3000ËÜ¡¢¡Ö¹°Æ»´Û¡×¤Ë¤ÏÌó60ÉÊ¼ï800ËÜ¤¬ºé¤¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡ÚÐó³Ú±à²ñ¾ì¡Û¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ë¡¼¥È
Âè9Âå¿å¸ÍÈÍ¼ç¡¦ÆÁÀîÀÆ¾¼¸ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¤±à¤µ¤ì¡¢Å·ÊÝ13Ç¯¡Ê1842¡Ë¤Ë³«±à¤·¤¿¡ÖÐó³Ú±à¡×¡£¶âÂô¤Î¡Ö·óÏ»±à¡×¡¢²¬»³¤Î¡Ö¸å³Ú±à¡×¤ÈÊÂ¤ÖÆüËÜ»°Ì¾±à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÇß¤ÎÌ¾½ê¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊâ¤Êý
ºÇ¤â²Ú¤ä¤«¤ÊÅìÀ¾ÇßÎÓ¤ËÄ¾ÀÜÆþ¤ëºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤ÏÅìÌç¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÆ¾¼¸ø¤¬±é½Ð¤·¤¿¡Ö±¢¤ÈÍÛ¤ÎÀ¤³¦¡×¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤Ê¤é¹¥Ê¸ÄâÉ½Ìç¡Ê¤³¤¦¤Ö¤ó¤Æ¤¤¤ª¤â¤Æ¤â¤ó¡Ë¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤ËÃÝÎÓ¤äÌÚÎ©¤ÎÀ¸¤¤ÌÐ¤ë¡Ö±¢¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Çß¤Îºé¤¸Ø¤ë¡ÖÍÛ¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾·úÃÛ¡¦¹¥Ê¸Äâ¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥ì¥¤¥¯
ÌÒ½¡ÃÝÎÓ¡Ê¤â¤¦¤½¤¦¤Á¤¯¤ê¤ó¡Ë¤ä¿ùÎÓ¤ò²á¤®¡¢ÅìÀ¾ÇßÎÓ¤ÎÄ¾Á°¤ÎÃæÌç¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¹¥Ê¸Äâ(¤³¤¦¤Ö¤ó¤Æ¤¤)¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤³¤Ï»í²Î¡¦´É¸¹¤ÎºÅ¤·¤Ê¤É¤ò¡¢ÎÎÌ±¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÀÆ¾¼¸ø¤¬Â¤¤Ã¤¿Ì¾·úÃÛ¤ÎÍÀ¹â¤¤·úÊª¡£¡Ö¹¥Ê¸¡×¤Ï¡Ö³ØÌä¤Ë¿Æ¤·¤á¤ÐÇß¤¬³«¤¡¢³ØÌä¤òÇÑ¤¹¤ì¤ÐÇß¤Î²Ö¤¬³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸Î»ö¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÇß¤ÎÊÌÌ¾¡Ö¹¥Ê¸ÌÚ¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£ ¾¼ÏÂ¤Ë¤Ï¶õ½±¤ÈÍîÍë¤Ç2ÅÙ¡¢Ê¿À®¤Ë¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¹¥Ê¸Äâ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¸«»ö¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ÎÎÌ±¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÅÂÍÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤ò¡¢¿å¸Í»ÔÌ±¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¹¥Ê¸ÄâÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖÜÛ¡Ê¤é¤¯¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÛÆ¤ÎÃæ¤Ë´ÅÌ£¤òÆþ¤ì¤¿ÄÁ¤·¤¤ÛÆ¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥Õ¥§¡ÖÜÛ¡×¡Ê¤«¤Õ¤§¡Ö¤é¤¯¡×¡Ë
½»½ê:°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¾ïÈØÄ®1-3-3¡Ê¹¥Ê¸Äâ1³¬¡Ë
TEL:070-9040-3191
±Ä¶È»þ´Ö:9»þ30Ê¬¡Á16»þ20Ê¬LO
ÄêµÙÆü:ÌµµÙ
Ðó³Ú±àºÇÂç¤ÎÇßÎÓ¡ÖÅìÀ¾ÇßÎÓ¡×
Ðó³Ú±à¤ÎÇß¤Î¿ô¤ÏÌó3000ËÜ¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÅìÀ¾ÇßÎÓ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï360ÅÙ¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤¬Çß¡£¿§¹ç¤¤¤äºé¤Êý¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤ò¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤éÇß»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±àÆâ¤ÎÇß¤Î¤¦¤Á¡¢²Ö¤Î·Á¡¢¹á¤ê¡¢¿§¤Ê¤É¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë6¼ï¡¢Îõ¸øÇß¡Ê¤ì¤Ã¤³¤¦¤Ð¤¤¡Ë¡¦ÇòÆñÇÈ¡Ê¤·¤í¤Ê¤Ë¤ï¡Ë¡¦·î±Æ¡¦¹¾Æî½êÌµ¡Ê¤³¤¦¤Ê¤ó¤·¤ç¤à¡Ë¡¦ÌøÀî»Þ¿â¡Ê¤ä¤Ê¤¬¤ï¤·¤À¤ì¡Ë¡¦¸×¤ÎÈø¤ò¡Ö¿å¸Í¤ÎÏ»Ì¾ÌÚ¡×¤È¤è¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡ÚÐó³Ú±à²ñ¾ì¡Û¤Î¤ß¤É¤³¤í
´ü´ÖÃæ¤ÏÌîÅÀÃã²ñ¤ä¤Ò¤ÊÎ®¤·¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤³¤³¤Ç¤ÏºòÇ¯¤«¤éËÜ³Ê²½¤·¤¿Ìë´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÐó³Ú±à UME The Lights 2026¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÐó³Ú±à UME The Lights 2026¡×
ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿å¸ÍÈÍÂè£¹ÂåÈÍ¼ç ÆÁÀîÀÆ¾¼¸ø¤¬¡ÖÐó³Ú±à¡×¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ö±¢¤ÈÍÛ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡×¤ò¡¢¸÷¤Î±é½Ð¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¤Î´õ¾¯¤ÊÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢ÁáÌÜ¤ÎÍ½Ìó¤ò¡£
¡¡´ü´Ö:ÎáÏÂ8Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë´ü´Ö¤Î¶â¡ÁÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ë³«ºÅ
¡¡»þ´Ö¡§18»þ¡Á20»þ30Ê¬¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì20»þ¡Ë
¡¡²ñ¾ì¡§Ðó³Ú±àËÜ±à
¡¡ÎÁ¶â: Á°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¹â¹»À¸°Ê¾å800±ß¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸400±ß
¡¡¡¡¡¡ÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¹â¹»À¸°Ê¾å1000±ß¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸500±ß
¡¡¡¡¡¡¢¨¾®³ØÀ¸Ì¤ËþÌµÎÁ
¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡ÚÐó³Ú±à²ñ¾ì¡Û¤ª¤ß¤ä¤²¾ðÊó
¡Ö¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢Ðó³Ú±à¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î£²¥«½ê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿å¸Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇß¡Ö¤Õ¤¯¤æ¤¤¡×¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Â·¤¦ÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¡ÖÇß¤Þ¤ë¤·¤§¡×
¿å¸Í»Ô¤ÏÇß¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©ÍÑ¤ÎÇß¤ÎÀ¸»º¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëÇß¤Î»ºÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÇß¤ÎÀ¸»º³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¿å¸Í»Ô»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇß¡Ö¤Õ¤¯¤æ¤¤¡×¡£±àÆâ¤Ë¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¿å¸Í²Û»Ò¹©¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÍ»Ö¤¬¤Õ¤¯¤æ¤¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Õ¤¯¤æ¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ä¡Ä
¤É¤ì¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡¡ÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸©Æâ¤ÎÇß¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Â·¤¦¸«À²Äâ
ÅìÌç¤½¤Ð¤ËÎ©¤ÄÊ£¹ç»ÜÀß¡£µÙ·Æ½êÆâ¤Ë°ñ¾ë¸©Á´ÂÎ¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë°ÆÆâ½ê¡¢¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊÈÎÇä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸©Æâ¤ÎÇß¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ß¤ä¤²Ãµ¤·¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡ÚÐó³Ú±à²ñ¾ì¡Û¥¢¥¯¥»¥¹¡õº®»¨¾õ¶·
Ðó³Ú±à²ñ¾ì¤Ø¤Ï¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ç¤ÎÍè¾ì¤¬Â¿¤¯¡¢ÍÎÁÌµÎÁ´Þ¤á¤ÆÃó¼Ö¾ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þÊÕ¤ÎÆ»¤ÏÃó¼Ö¾ìÂÔ¤Á¤Ç¤«¤Ê¤ê½ÂÂÚ¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯Çß¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¹ÍøÍÑ
¡ü¹¥Ê¸ÄâÉ½Ìç¤Ø
JR¿å¸Í±ØËÌ¸ý¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë4ÈÖ¾è¤ê¾ì¤«¤é°ñ¾ë¸òÄÌ¥Ð¥¹Ðó³Ú±àÊýÌÌ¹Ô¤¤ÇÌó12Ê¬¡¢¹¥Ê¸ÄâÉ½ÌçÆþ¸ý²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâÌó5Ê¬
¡üÅìÌç¤Ø
¡JR¿å¸Í±ØËÌ¸ý¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë4ÈÖ¾è¤ê¾ì¤«¤é°ñ¾ë¸òÄÌ¥Ð¥¹Ðó³Ú±àÊýÌÌ¹Ô¤¤ÇÌó13Ê¬¡¢Ðó³Ú±àÅìÌç¡¦¾ïÈØ¿À¼ÒËÌ»²Æ»²¼¼Ö¤¹¤°
¢JR¿å¸Í±ØËÌ¸ý¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë6ÈÖ¾è¤ê¾ì¤«¤é´ØÅìÅ´Æ»¥Ð¥¹Ðó³Ú±à¹Ô¤¤Ç20Ê¬¡¢½ªÅÀ¡¦Ðó³Ú±à²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâ5Ê¬
Å´Æ»ÍøÍÑ
ÄÌ¾ï´ü´Ö¤ÏJR¿å¸Í±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤«¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢Çß¤Þ¤Ä¤ê´ü´ÖÃæ¡Ê2026Ç¯2·î11Æü¡Á3·î22Æü¡Ë¤Ï¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¡Ê°ìÉôÊ¿Æü¤â´Þ¤à¡Ë¤Î9»þ45Ê¬¡Á16»þ35Ê¬¤Î´Ö¡¢¿å¸Í±ØÊýÌÌ¹Ô¤(²¼¤ê¡ËÎó¼Ö¤¬¡¢Ðó³Ú±à±Ø¤ËÄä¼Ö¡£Ðó³Ú±à±Ø¤«¤é¤ÏÅìÀ¾Çß±àºÇ´ó¤ê¤ÎÅìÌç¤Þ¤ÇÅÌÊâ5Ê¬
¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡Ú¹°Æ»´Û²ñ¾ì¡Û¤ÎÊâ¤Êý
Ðó³Ú±à¤ò¤¢¤È¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê²ñ¾ì¤Î¹°Æ»´Û¡Ê¤³¤¦¤É¤¦¤«¤ó¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£3·î¤Ë¤ÏÎ¾²ñ¾ì¤ò·ë¤ÖÌµÎÁ¤Î¼þÍ·¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹à¤ÎºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ðó³Ú±à¤ÈÊÂ¤Ö¿å¸Í¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÇß¤ÎÌ¾½ê¤¬¹°Æ»´Û¡£¿å¸ÍÈÍÂè9ÂåÈÍ¼ç¤ÇÎõ¸ø¡Ê¤ì¤Ã¤³¤¦¡Ë¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤ëÆÁÀîÀÆ¾¼¸ø¤¬ÁÏÀß¤·¤¿ÈÍ¹»¤Ç¤¹¡£Ðó³Ú±à¤Ë¤¢¤ì¤Û¤É¤ÎÇß¤ò¿¢¤¨¤¿ÀÆ¾¼¸ø¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹°Æ»´Û¤Ë¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Çß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¿å¸Í¤ÎÎò»ËÅª¿ÍÊª¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿å¸Í²«Ìç¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÌ¾¹â¤¤ÆÁÀî¸÷Óû¸ø¤ä¡¢ºÇ¸å¤Î¾·³¡¦ÆÁÀî·Ä´î¸ø¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£ÀÆ¾¼¸ø¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸÷Óû¸ø¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É100Ç¯¸å¤Î´²À¯12Ç¯¡Ê1800¡Ë¡£ËëÈÍÂÎÀ©¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¸Éð½¤¹Ô¤Î¾ì¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÇß¤ÏÐó³Ú±à¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡£¹°Æ»´Û¤ÇÄ¥¤ê¤Ä¤á¤¿»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤ÊÐó³Ú±à¤Ç¿È¿´¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÀÆ¾¼¸ø¤Î¡Ö°ìÄ¥°ìÃÐ¡Ê¤¤¤Ã¤Á¤ç¤¦¤¤¤Ã¤·¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹°Æ»´Û¤Ç¤Ï´ÛÆâ¤ÎÅ¸¼¨¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£Âè2ÂåÈÍ¼ç¡¦¸÷Óû¸ø¤¬ÊÔ»¼¤ò»Ï¤á¤¿¡ØÂçÆüËÜ»Ë¡Ù¤ä¡¢ËëËö¤ÎÂº²¦Ú·°Ð±¿Æ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿å¸Í³Ø¡×¤Ê¤É¡¢¿å¸ÍÈÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ñ²È´Ñ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¡¦Çß¡¦º×¡¡2026¡Á¿å¸Í¾ë¡Á
¤Õ¤À¤ó¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Î¹°Æ»´Û¤ä¿å¸Í¾ë¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ìë¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦Ç»¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÇß¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æü»þ:3·î7Æü(ÅÚ)¡¡17¡Á20»þ
²ñ¾ì:¹°Æ»´Û¡¦¿å¸Í¾ëÀ×
ÎÁ¶â:ÌµÎÁ
Ðó³Ú±à¤È¹°Æ»´Û¤ò·ë¤Ö¸òÄÌ
¡Ãë´Ö¡¡´Ñ¸÷¼þÍ·¥Ð¥¹¡ÁÇß·°¤ë¿å¸ÍËþµÊÊÔ¡Á
Ðó³Ú±à¡¢¹°Æ»´Û¤Ê¤É»ÔÆâ¤ò¼þÍ·¤¹¤ë¥Ð¥¹
Æü»þ:3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë10¡Á17»þ
ÎÁ¶â:ÌµÎÁ
¢Ìë´Ö¡¡ÌëÇß¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹
¡ÖÐó³Ú±à UME The Lights 2026¡×²ñ¾ì¤ÎÐó³Ú±à¤È¡¢¡ÖÌë¡¦Çß¡¦º×¡×²ñ¾ì¤Î¹°Æ»´Û¤ò·ë¤Ö¥Ð¥¹
´ü´Ö:3·î7Æü(ÅÚ)17»þ30Ê¬¡Á20»þ30Ê¬
ÎÁ¶â:ÌµÎÁ
¹°Æ»´Û¼þÊÕ¤ÎÇß¤µ¤ó¤Ý
º£¤Ç¤Ï½Ì¾®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¹°Æ»´Û¤Ï¹Âç¤Ç¤·¤¿¡£¹°Æ»´Û¤ÎÇòÊÉ¤ÎÂà½ÐÀìÍÑ¸ý¤ò½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊ¸´Û¤ÎÉßÃÏÀ×¡£ÌÀ¼£¸µÇ¯¤Î¹°Æ»´Û¤ÎÀï¤¤¤Ç¾Æ¼º¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇßÎÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸´ÛÉßÃÏÀ×¤ÎÇßÎÓ¤ò¤Ê¤ª¤â¿Ê¤à¤È¡¢È¬·µÆ²¡¢¹¦»ÒÉÀ¡¢¼¯Åç¿À¼ÒÅù¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÀ»°è¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£È¬·µÆ²¤Ë¤Ï¡Ö¹°Æ»¤È¤Ï²¿¤¾¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¹°Æ»´Û·ú³Ø¤ÎÀº¿À¤òµ¤·¤¿¡Ö¹°Æ»´Ûµ¡×¤ÎÀÐÈê¤¬Ç¼¤á¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÏÈâ¤ÏÊÄ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Çß¤Þ¤Ä¤ê´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï³«Èâ¤µ¤ì¡¢¡Ö¹°Æ»´ÛµÈê¡×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Î³«ÈâÍ½Äê¤Ï2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÅÚ¡¦ÆüÍË10¡Á16»þ(ÀµÌç³«Êü¤Ï9¡Á17»þ)¡£
È¬·µÆ²¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¼¯Åç¿À¼Ò¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ÂÀ¯4Ç¯(1857)¤Î¹°Æ»´Û¤Î³«´Û¼°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾ïÎ¦¹ñ°ìÇ·µÜ¤Ç¤¢¤ë¼¯Åç¿ÀµÜ¤«¤éÊ¬Îî¤ò´«ÀÁ¤·¤ÆÁ«ºÂº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¯Åç¿À¼Ò¤Î¼ÒÅÂ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¼ê¤Ë¤¢¤ëÇß¤Î¸ÅÌÚ¤Ï¡¢ÀÆ¾¼¸ø¤ª¼ê¿¢¤¨¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤´¿ÀÌÚ¤ÎÎëÇß¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¸«»ö¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ³½ê¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÀÐÈê¤Ï¡Ö¼ïÇßµÈê¡×¡£ÀÆ¾¼¸ø¼«¿È¤Î¼ê¤Ç¡¢¿å¸Í¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÇß¤ò¿¢¤¨¤¿ÍýÍ³¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö °ì¡¢Çß¤ÏÂ¾¤Î²Ö¤ËÀè¶î¤±¤ÆÀã¤ÎÃæ¤Ç¤âºé¤¡¢»í²Î¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤ë¡£ Æó¡¢Çß¤Î¼Â¤Ë¤Ï»À¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¹¢¤Î³é¤¤ò¼è¤ê¡¢Èè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ »°¡¢Çß´³¤·¤ÏÊÝÂ¸¤¬Íø¤¡¢ËÉÉå¡¦»¦¶Ý¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤ÎÈó¾ï¿©¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Ä¡£¡×
¤µ¤¹¤¬Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Î¶µ°é¤ÇÈÍ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿Ì¾·¯¡£Çß¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¹á¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑ¤È¤·¤Æ¤âÌòÎ©¤Ä¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Çß¤Þ¤Ä¤ê¤Î´Ö¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÌÜÇò²¡¤·¡£¡ÖÂè130²óµÇ° ¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ÇºÇ¿·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£Âè130²óµÇ° ¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡Ê¤À¤¤¤Ò¤ã¤¯¤µ¤ó¤¸¤å¤¦¤«¤¤¤¤Í¤ó¡¡¤ß¤È¤Î¤¦¤á¤Þ¤Ä¤ê¡Ë
TEL¡§029-224-0441¡Ê¿å¸Í´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡Ë
https://mitokoumon.com/ume/
Text¡§¾¾ÈøÍµÈþ
Photo:µÜÃÏ¹©
