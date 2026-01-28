¡Ö¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È¤Ï¡©³«ºÅ³µÍ×

¹°Æ»´ÛÄí±à¤ÎÇß

´¨Ãæ¤Î´ØÅìÃÏÊý¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡Ö¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£2026Ç¯¤Ï¡ÖÂè130²óµ­Ç°¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡Á3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤ÏÆüËÜ»°Ì¾±à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÐó³Ú±à¡Ê¤«¤¤¤é¤¯¤¨¤ó¡Ë¡×¤È¡¢ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿å¸ÍÈÍ¤ÎÈÍ¹»¡Ö¹°Æ»´Û¡×¡£¡ÖÐó³Ú±à¡×¤Ë¤ÏÌó100ÉÊ¼ï3000ËÜ¡¢¡Ö¹°Æ»´Û¡×¤Ë¤ÏÌó60ÉÊ¼ï800ËÜ¤¬ºé¤­¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£

¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡ÚÐó³Ú±à²ñ¾ì¡Û¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ë¡¼¥È

Âè9Âå¿å¸ÍÈÍ¼ç¡¦ÆÁÀîÀÆ¾¼¸ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¤±à¤µ¤ì¡¢Å·ÊÝ13Ç¯¡Ê1842¡Ë¤Ë³«±à¤·¤¿¡ÖÐó³Ú±à¡×¡£¶âÂô¤Î¡Ö·óÏ»±à¡×¡¢²¬»³¤Î¡Ö¸å³Ú±à¡×¤ÈÊÂ¤ÖÆüËÜ»°Ì¾±à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÆüËÜÍ­¿ô¤ÎÇß¤ÎÌ¾½ê¤Ç¤¹¡£

¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊâ¤­Êý

ºÇ¤â²Ú¤ä¤«¤ÊÅìÀ¾ÇßÎÓ¤ËÄ¾ÀÜÆþ¤ëºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤ÏÅìÌç¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÆ¾¼¸ø¤¬±é½Ð¤·¤¿¡Ö±¢¤ÈÍÛ¤ÎÀ¤³¦¡×¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤Ê¤é¹¥Ê¸ÄâÉ½Ìç¡Ê¤³¤¦¤Ö¤ó¤Æ¤¤¤ª¤â¤Æ¤â¤ó¡Ë¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¾¼ÏÂ20Ç¯¡Ê1945¡Ë¤ÎÀï²Ð¤Ë¤â¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿¹¥Ê¸ÄâÉ½Ìç

ºÇ½é¤ËÃÝÎÓ¤äÌÚÎ©¤ÎÀ¸¤¤ÌÐ¤ë¡Ö±¢¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Çß¤Îºé¤­¸Ø¤ë¡ÖÍÛ¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

°ì¤ÎÌÚ¸Í¤«¤éÂ³¤¯ÌÒ½¡ÃÝÎÓ

¿§¤È¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÅìÀ¾ÇßÎÓ

Ì¾·úÃÛ¡¦¹¥Ê¸Äâ¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥ì¥¤¥¯

ÌÒ½¡ÃÝÎÓ¡Ê¤â¤¦¤½¤¦¤Á¤¯¤ê¤ó¡Ë¤ä¿ùÎÓ¤ò²á¤®¡¢ÅìÀ¾ÇßÎÓ¤ÎÄ¾Á°¤ÎÃæÌç¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¹¥Ê¸Äâ(¤³¤¦¤Ö¤ó¤Æ¤¤)¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤³¤Ï»í²Î¡¦´É¸¹¤ÎºÅ¤·¤Ê¤É¤ò¡¢ÎÎÌ±¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÀÆ¾¼¸ø¤¬Â¤¤Ã¤¿Ì¾·úÃÛ¤ÎÍÀ¹â¤¤·úÊª¡£¡Ö¹¥Ê¸¡×¤Ï¡Ö³ØÌä¤Ë¿Æ¤·¤á¤ÐÇß¤¬³«¤­¡¢³ØÌä¤òÇÑ¤¹¤ì¤ÐÇß¤Î²Ö¤¬³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸Î»ö¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÇß¤ÎÊÌÌ¾¡Ö¹¥Ê¸ÌÚ¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£ ¾¼ÏÂ¤Ë¤Ï¶õ½±¤ÈÍîÍë¤Ç2ÅÙ¡¢Ê¿À®¤Ë¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¹¥Ê¸Äâ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¸«»ö¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ÎÎÌ±¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÅÂÍÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤ò¡¢¿å¸Í»ÔÌ±¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£

ÁÇËÑÀ¶²í¤ÊÉ÷¾ðÉº¤¦¹¥Ê¸Äâ

¹¥Ê¸ÄâÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖÜÛ¡Ê¤é¤¯¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÛÆ¤ÎÃæ¤Ë´ÅÌ£¤òÆþ¤ì¤¿ÄÁ¤·¤¤ÛÆ¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£

Çß¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à

Ëñ¥±¡¼¥­¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×880±ß¡Ê¼Ì¿¿±ü¡Ë¤ÈËñ¥±¡¼¥­¡ÖUME¡¼Çß¡¼¡×880±ß¡Ê¼Ì¿¿¼êÁ°¡Ë

¢£¥«¥Õ¥§¡ÖÜÛ¡×¡Ê¤«¤Õ¤§¡Ö¤é¤¯¡×¡Ë
½»½ê:°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¾ïÈØÄ®1-3-3¡Ê¹¥Ê¸Äâ1³¬¡Ë
TEL:070-9040-3191
±Ä¶È»þ´Ö:9»þ30Ê¬¡Á16»þ20Ê¬LO
ÄêµÙÆü:ÌµµÙ

Ðó³Ú±àºÇÂç¤ÎÇßÎÓ¡ÖÅìÀ¾ÇßÎÓ¡×

Ðó³Ú±à¤ÎÇß¤Î¿ô¤ÏÌó3000ËÜ¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÅìÀ¾ÇßÎÓ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï360ÅÙ¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤¬Çß¡£¿§¹ç¤¤¤äºé¤­Êý¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤ò¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤éÇß»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

ÇòÇß¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤Î¤«¤Ê¹È¿§¤äÁ¯¤ä¤«¤Ê¹ÈÇß¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿¢ºÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë

±àÆâ¤ÎÇß¤Î¤¦¤Á¡¢²Ö¤Î·Á¡¢¹á¤ê¡¢¿§¤Ê¤É¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë6¼ï¡¢Îõ¸øÇß¡Ê¤ì¤Ã¤³¤¦¤Ð¤¤¡Ë¡¦ÇòÆñÇÈ¡Ê¤·¤í¤Ê¤Ë¤ï¡Ë¡¦·î±Æ¡¦¹¾Æî½êÌµ¡Ê¤³¤¦¤Ê¤ó¤·¤ç¤à¡Ë¡¦ÌøÀî»Þ¿â¡Ê¤ä¤Ê¤¬¤ï¤·¤À¤ì¡Ë¡¦¸×¤ÎÈø¤ò¡Ö¿å¸Í¤ÎÏ»Ì¾ÌÚ¡×¤È¤è¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

Çò¿§°ì½Åºé¤Î¡Ö·î±Æ¡×¡£2·îÃæ½Ü¤ËÀ¶Á¿¤ÇÂç·¿¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë

Çò¿§È¬½Åºé¤Î¡Ö¸×¤ÎÈø¡×¡£é²¤ÏÃ¸¹È¿§¤Ê¤Î¤Ë2·î²¼½Ü¤Î³«²Ö¤¹¤ë¤ÈÇò¿§¤Ë

¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡ÚÐó³Ú±à²ñ¾ì¡Û¤Î¤ß¤É¤³¤í

´ü´ÖÃæ¤ÏÌîÅÀÃã²ñ¤ä¤Ò¤ÊÎ®¤·¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤³¤³¤Ç¤ÏºòÇ¯¤«¤éËÜ³Ê²½¤·¤¿Ìë´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÐó³Ú±à UME The Lights 2026¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡ÖÐó³Ú±à UME The Lights 2026¡×

ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿å¸ÍÈÍÂè£¹ÂåÈÍ¼ç ÆÁÀîÀÆ¾¼¸ø¤¬¡ÖÐó³Ú±à¡×¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ö±¢¤ÈÍÛ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡×¤ò¡¢¸÷¤Î±é½Ð¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¤Î´õ¾¯¤ÊÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢ÁáÌÜ¤ÎÍ½Ìó¤ò¡£
¡¡´ü´Ö:ÎáÏÂ8Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë´ü´Ö¤Î¶â¡ÁÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ë³«ºÅ
¡¡»þ´Ö¡§18»þ¡Á20»þ30Ê¬¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì20»þ¡Ë
¡¡²ñ¾ì¡§Ðó³Ú±àËÜ±à
¡¡ÎÁ¶â: Á°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¹â¹»À¸°Ê¾å800±ß¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸400±ß
¡¡¡¡¡¡ÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¹â¹»À¸°Ê¾å1000±ß¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸500±ß
¡¡¡¡¡¡¢¨¾®³ØÀ¸Ì¤ËþÌµÎÁ

¹á¤ê¤È¸÷¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¡ÖÐó³Ú±à UME The Lights¡×

¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡ÚÐó³Ú±à²ñ¾ì¡Û¤ª¤ß¤ä¤²¾ðÊó

¡Ö¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢Ðó³Ú±à¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î£²¥«½ê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¿å¸Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇß¡Ö¤Õ¤¯¤æ¤¤¡×¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Â·¤¦ÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¡ÖÇß¤Þ¤ë¤·¤§¡×

¿å¸Í»Ô¤ÏÇß¤ÇÍ­Ì¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©ÍÑ¤ÎÇß¤ÎÀ¸»º¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëÇß¤Î»ºÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÇß¤ÎÀ¸»º³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¿å¸Í»Ô»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇß¡Ö¤Õ¤¯¤æ¤¤¡×¡£±àÆâ¤Ë¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¿å¸Í²Û»Ò¹©¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÍ­»Ö¤¬¤Õ¤¯¤æ¤¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹(2024Ç¯)¡£¤½¤Î¾ì¤Ç°û¤á¤ëÇß¥½¡¼¥À¤ä¥Û¥Ã¥ÈÇß¤Ê¤É¤â¤¢¤ë

ÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Õ¤¯¤æ¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ä¡Ä

Çß¤Î¹á¤ê¤¬¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¤ï¤é¤ÓÌß¡ÖÇß¤À¤è¤ê¡×440±ß¡Ê2·î¤«¤éÈÎÇä¡Ë

¤Õ¤¯¤æ¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¤ÈÇß¼ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Îàèàáæ½¡ÖÇß¤ÎÊõÀÐ¡×400±ß¡ÊÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤Ï350±ß¡Ë

¤É¤ì¤â¤­¤ì¤¤¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡¡ÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¸©Æâ¤ÎÇß¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Â·¤¦¸«À²Äâ

ÅìÌç¤½¤Ð¤ËÎ©¤ÄÊ£¹ç»ÜÀß¡£µÙ·Æ½êÆâ¤Ë°ñ¾ë¸©Á´ÂÎ¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë°ÆÆâ½ê¡¢¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊÈÎÇä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸©Æâ¤ÎÇß¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âË­ÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ß¤ä¤²Ãµ¤·¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¤ß¤ä¤²Ãµ¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤â¤Ç¤­¤ë

¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡ÚÐó³Ú±à²ñ¾ì¡Û¥¢¥¯¥»¥¹¡õº®»¨¾õ¶·

Ðó³Ú±à²ñ¾ì¤Ø¤Ï¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ç¤ÎÍè¾ì¤¬Â¿¤¯¡¢Í­ÎÁÌµÎÁ´Þ¤á¤ÆÃó¼Ö¾ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þÊÕ¤ÎÆ»¤ÏÃó¼Ö¾ìÂÔ¤Á¤Ç¤«¤Ê¤ê½ÂÂÚ¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯Çß¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤­¤ì¤Ð¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¥Ð¥¹ÍøÍÑ

¡ü¹¥Ê¸ÄâÉ½Ìç¤Ø
JR¿å¸Í±ØËÌ¸ý¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë4ÈÖ¾è¤ê¾ì¤«¤é°ñ¾ë¸òÄÌ¥Ð¥¹Ðó³Ú±àÊýÌÌ¹Ô¤­¤ÇÌó12Ê¬¡¢¹¥Ê¸ÄâÉ½ÌçÆþ¸ý²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâÌó5Ê¬
¡üÅìÌç¤Ø
­¡JR¿å¸Í±ØËÌ¸ý¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë4ÈÖ¾è¤ê¾ì¤«¤é°ñ¾ë¸òÄÌ¥Ð¥¹Ðó³Ú±àÊýÌÌ¹Ô¤­¤ÇÌó13Ê¬¡¢Ðó³Ú±àÅìÌç¡¦¾ïÈØ¿À¼ÒËÌ»²Æ»²¼¼Ö¤¹¤°
­¢JR¿å¸Í±ØËÌ¸ý¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë6ÈÖ¾è¤ê¾ì¤«¤é´ØÅìÅ´Æ»¥Ð¥¹Ðó³Ú±à¹Ô¤­¤Ç20Ê¬¡¢½ªÅÀ¡¦Ðó³Ú±à²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâ5Ê¬

Å´Æ»ÍøÍÑ

ÄÌ¾ï´ü´Ö¤ÏJR¿å¸Í±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤«¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢Çß¤Þ¤Ä¤ê´ü´ÖÃæ¡Ê2026Ç¯2·î11Æü¡Á3·î22Æü¡Ë¤Ï¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¡Ê°ìÉôÊ¿Æü¤â´Þ¤à¡Ë¤Î9»þ45Ê¬¡Á16»þ35Ê¬¤Î´Ö¡¢¿å¸Í±ØÊýÌÌ¹Ô¤­(²¼¤ê¡ËÎó¼Ö¤¬¡¢Ðó³Ú±à±Ø¤ËÄä¼Ö¡£Ðó³Ú±à±Ø¤«¤é¤ÏÅìÀ¾Çß±àºÇ´ó¤ê¤ÎÅìÌç¤Þ¤ÇÅÌÊâ5Ê¬

¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡Ú¹°Æ»´Û²ñ¾ì¡Û¤ÎÊâ¤­Êý

Ðó³Ú±à¤ò¤¢¤È¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê²ñ¾ì¤Î¹°Æ»´Û¡Ê¤³¤¦¤É¤¦¤«¤ó¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£3·î¤Ë¤ÏÎ¾²ñ¾ì¤ò·ë¤ÖÌµÎÁ¤Î¼þÍ·¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹à¤ÎºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

³Ø¤Ó¤Î¾ì¡¦¹°Æ»´Û¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Çß

Ðó³Ú±à¤ÈÊÂ¤Ö¿å¸Í¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÇß¤ÎÌ¾½ê¤¬¹°Æ»´Û¡£¿å¸ÍÈÍÂè9ÂåÈÍ¼ç¤ÇÎõ¸ø¡Ê¤ì¤Ã¤³¤¦¡Ë¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤ëÆÁÀîÀÆ¾¼¸ø¤¬ÁÏÀß¤·¤¿ÈÍ¹»¤Ç¤¹¡£Ðó³Ú±à¤Ë¤¢¤ì¤Û¤É¤ÎÇß¤ò¿¢¤¨¤¿ÀÆ¾¼¸ø¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹°Æ»´Û¤Ë¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Çß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¿å¸Í¤ÎÎò»ËÅª¿ÍÊª¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿å¸Í²«Ìç¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÌ¾¹â¤¤ÆÁÀî¸÷Óû¸ø¤ä¡¢ºÇ¸å¤Î¾­·³¡¦ÆÁÀî·Ä´î¸ø¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£ÀÆ¾¼¸ø¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸÷Óû¸ø¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É100Ç¯¸å¤Î´²À¯12Ç¯¡Ê1800¡Ë¡£ËëÈÍÂÎÀ©¤¬Âç¤­¤¯ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£

¹°Æ»´ÛÀµÌç¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¡¢¿å¸Í¾ëÂç¼êÌç¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄÀÆ¾¼Áü

Ê¸Éð½¤¹Ô¤Î¾ì¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÇß¤ÏÐó³Ú±à¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡£¹°Æ»´Û¤ÇÄ¥¤ê¤Ä¤á¤¿»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤ÊÐó³Ú±à¤Ç¿È¿´¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÀÆ¾¼¸ø¤Î¡Ö°ìÄ¥°ìÃÐ¡Ê¤¤¤Ã¤Á¤ç¤¦¤¤¤Ã¤·¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¹°Æ»´Û¤Ç¤Ï´ÛÆâ¤ÎÅ¸¼¨¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£Âè2ÂåÈÍ¼ç¡¦¸÷Óû¸ø¤¬ÊÔ»¼¤ò»Ï¤á¤¿¡ØÂçÆüËÜ»Ë¡Ù¤ä¡¢ËëËö¤ÎÂº²¦Ú·°Ð±¿Æ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿å¸Í³Ø¡×¤Ê¤É¡¢¿å¸ÍÈÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ñ²È´Ñ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¸¼´Ø¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿ÎÏ¶¯¤¤¡ÖÂºÚ·¡×¤ÎÊ¸»ú

µ®½Å¤Ê¡ØÂçÆüËÜ»Ë¡Ù¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë

Ìë¡¦Çß¡¦º×¡¡2026¡Á¿å¸Í¾ë¡Á

¤Õ¤À¤ó¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Î¹°Æ»´Û¤ä¿å¸Í¾ë¤ò¸«³Ø¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ìë¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦Ç»¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÇß¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
Æü»þ:3·î7Æü(ÅÚ)¡¡17¡Á20»þ
²ñ¾ì:¹°Æ»´Û¡¦¿å¸Í¾ëÀ×
ÎÁ¶â:ÌµÎÁ

¸¸ÁÛÅª¤Ê¡ÖÌë¡¦Çß¡¦º×¡×

Ðó³Ú±à¤È¹°Æ»´Û¤ò·ë¤Ö¸òÄÌ

­¡Ãë´Ö¡¡´Ñ¸÷¼þÍ·¥Ð¥¹¡ÁÇß·°¤ë¿å¸ÍËþµÊÊÔ¡Á
Ðó³Ú±à¡¢¹°Æ»´Û¤Ê¤É»ÔÆâ¤ò¼þÍ·¤¹¤ë¥Ð¥¹
Æü»þ:3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë10¡Á17»þ
ÎÁ¶â:ÌµÎÁ
­¢Ìë´Ö¡¡ÌëÇß¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹
¡ÖÐó³Ú±à UME The Lights 2026¡×²ñ¾ì¤ÎÐó³Ú±à¤È¡¢¡ÖÌë¡¦Çß¡¦º×¡×²ñ¾ì¤Î¹°Æ»´Û¤ò·ë¤Ö¥Ð¥¹
´ü´Ö:3·î7Æü(ÅÚ)17»þ30Ê¬¡Á20»þ30Ê¬
ÎÁ¶â:ÌµÎÁ

¹°Æ»´Û¼þÊÕ¤ÎÇß¤µ¤ó¤Ý

Ê¸´ÛÀ×¤ÎÇßÎÓ

º£¤Ç¤Ï½Ì¾®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¹°Æ»´Û¤Ï¹­Âç¤Ç¤·¤¿¡£¹°Æ»´Û¤ÎÇòÊÉ¤ÎÂà½ÐÀìÍÑ¸ý¤ò½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹­¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊ¸´Û¤ÎÉßÃÏÀ×¡£ÌÀ¼£¸µÇ¯¤Î¹°Æ»´Û¤ÎÀï¤¤¤Ç¾Æ¼º¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇßÎÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Çß¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿È¬·µÆ²

Ê¸´ÛÉßÃÏÀ×¤ÎÇßÎÓ¤ò¤Ê¤ª¤â¿Ê¤à¤È¡¢È¬·µÆ²¡¢¹¦»ÒÉÀ¡¢¼¯Åç¿À¼ÒÅù¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÀ»°è¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤­¤Þ¤¹¡£È¬·µÆ²¤Ë¤Ï¡Ö¹°Æ»¤È¤Ï²¿¤¾¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¹°Æ»´Û·ú³Ø¤ÎÀº¿À¤òµ­¤·¤¿¡Ö¹°Æ»´Ûµ­¡×¤ÎÀÐÈê¤¬Ç¼¤á¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¹â¤µ318­Ñ¡¢Éý191­Ñ¡¢¸ü¤µ55­Ñ¤Î¤ÖµðÂç¤ÊÂçÍýÀÐ¡Ö¹°Æ»´ÛÈê¡×¤ËÀÆ¾¼¤Î½ñ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë

ÄÌ¾ï¤ÏÈâ¤ÏÊÄ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Çß¤Þ¤Ä¤ê´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï³«Èâ¤µ¤ì¡¢¡Ö¹°Æ»´Ûµ­Èê¡×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Î³«ÈâÍ½Äê¤Ï2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÅÚ¡¦ÆüÍË10¡Á16»þ(ÀµÌç³«Êü¤Ï9¡Á17»þ)¡£

¼¯Åç¿À¼ÒËÜÅÂ¤Ï¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤«¤é°ÜÃÛ¤µ¤ì¤¿¿ÀÌÀÂ¤¤Î¼ÒÅÂ

¸ÅÌÚ¤À¤¬º£¤âÈþ¤·¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤ëÎëÇß

È¬·µÆ²¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¼¯Åç¿À¼Ò¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£°ÂÀ¯4Ç¯(1857)¤Î¹°Æ»´Û¤Î³«´Û¼°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾ïÎ¦¹ñ°ìÇ·µÜ¤Ç¤¢¤ë¼¯Åç¿ÀµÜ¤«¤éÊ¬Îî¤ò´«ÀÁ¤·¤ÆÁ«ºÂº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¯Åç¿À¼Ò¤Î¼ÒÅÂ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¼ê¤Ë¤¢¤ëÇß¤Î¸ÅÌÚ¤Ï¡¢ÀÆ¾¼¸ø¤ª¼ê¿¢¤¨¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤´¿ÀÌÚ¤ÎÎëÇß¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¸«»ö¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Þ¤¹¡£

¿å¸Í¤ÎÇß¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ïÇßµ­Èê¡×

¼ÒÌ³½ê¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÀÐÈê¤Ï¡Ö¼ïÇßµ­Èê¡×¡£ÀÆ¾¼¸ø¼«¿È¤Î¼ê¤Ç¡¢¿å¸Í¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÇß¤ò¿¢¤¨¤¿ÍýÍ³¤¬µ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö °ì¡¢Çß¤ÏÂ¾¤Î²Ö¤ËÀè¶î¤±¤ÆÀã¤ÎÃæ¤Ç¤âºé¤­¡¢»í²Î¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤ë¡£ Æó¡¢Çß¤Î¼Â¤Ë¤Ï»À¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¹¢¤Î³é¤­¤ò¼è¤ê¡¢Èè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ »°¡¢Çß´³¤·¤ÏÊÝÂ¸¤¬Íø¤­¡¢ËÉÉå¡¦»¦¶Ý¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í­»ö¤ÎºÝ¤ÎÈó¾ï¿©¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Ä¡£¡×

¤µ¤¹¤¬Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Î¶µ°é¤ÇÈÍ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿Ì¾·¯¡£Çß¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¹á¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑ¤È¤·¤Æ¤âÌòÎ©¤Ä¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£

Çß¤Þ¤Ä¤ê¤Î´Ö¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÌÜÇò²¡¤·¡£¡ÖÂè130²óµ­Ç° ¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ÇºÇ¿·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢£Âè130²óµ­Ç° ¿å¸Í¤ÎÇß¤Þ¤Ä¤ê¡Ê¤À¤¤¤Ò¤ã¤¯¤µ¤ó¤¸¤å¤¦¤«¤¤¤­¤Í¤ó¡¡¤ß¤È¤Î¤¦¤á¤Þ¤Ä¤ê¡Ë
TEL¡§029-224-0441¡Ê¿å¸Í´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡Ë
https://mitokoumon.com/ume/

Text¡§¾¾ÈøÍµÈþ

Photo:µÜÃÏ¹©

ºÇ¿·¾ðÊóËþºÜ¡ª
¡Ø¤ë¤ë¤Ö°ñ¾ë ÂçÀö ¤Ä¤¯¤Ð ¿å¸Í ³Þ´Ö ¡Ç26¡Ù¤â¥Á¥§¥Ã¥¯

ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÌ¾Êª¥°¥ë¥á¡¢³¤¡õ»³¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤Î°ñ¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤Î1ºý¤Ë¶Å½Ì¡ª¼è¤ê³°¤»¤ÆÊØÍø¤ÊÊÌºý¥¿¥¤¥×¤Î¥É¥é¥¤¥ÖMAPÉÕ¤­¡£

°ñ¾ë¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡Û¡Ø¤ë¤ë¤Ö°ñ¾ë ÂçÀö ¤Ä¤¯¤Ð ¿å¸Í ³Þ´Ö'26¡Ù
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª

¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤­¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤³¤Îµ­»ö¤Ï¡Ö¤ë¤ë¤Ö°ñ¾ë ÂçÀö ¤Ä¤¯¤Ð ¿å¸Í ³Þ´Ö¡Ç26¡×¤Ë·ÇºÜ¤Îµ­»ö¤ò¸µ¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£