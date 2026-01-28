筒井順慶の築城に始まり、天正13年（1585)に豊臣秀長が入城。大改修を行い、100万石の本拠としました。当時の建物は残っていませんが、石垣や濠が現存し、追手門や櫓が再建されていて、天守台からは奈良盆地が一望できます。春は桜の名所としても知られ、開花期には「お城まつり」が開かれます。

本丸・天守台。豪壮な野面積みの石垣がよく残っています。

東多聞櫓

郡山城跡内の東多聞櫓内ギャラリーでは、2026年1月22日〜2027年1月31日に「秀長と郡山のあゆみ」を開催。考古資料を通して秀長の足跡や大和郡山の歴史を知ることができます。

■史跡郡山城跡(しせきこおりやまじょうあと)

住所：奈良県大和郡山市城内町

TEL：0743-52-2010

料金／時間／定休日：見学自由

アクセス：近鉄郡山駅から徒歩10分

駐車場：市営三の丸有料駐車場利用（2026年5月以降は要問合せ）

創建は鎌倉中期、秀長の位牌を守り、秀長の肖像画（市文化財）などを所蔵する古寺。本堂内には肖像画の模写や、市民の浄財で作られた秀長公木像などが安置されています。ほか堂内には町の歴史を伝える資料も所蔵されています。

本堂内で見られる秀長の肖像画（市文化財の模写）

▪️春岳院（しゅんがくいん）

住所：奈良県大和郡山市新中町2

TEL：0743-53-3033

料金：本堂拝観500円

時間：9時〜16時30分

定休日：年末年始

アクセス：近鉄郡山駅から徒歩10分

駐車場：なし



天正13年（1585）、豊臣秀長によって建立され、宝誉上人が初代住職になったというお寺。本尊は快慶作と伝わる阿弥陀三尊像です。境内小堂に祀る「垢かき地蔵」は郡山城の沓脱石（くぬぎいし）だったものを秀長が移したと言われています。

光明皇后ゆかりとも伝わる「垢かき地蔵」

▪️洞泉寺（とうせんじ）

住所：奈良県大和郡山市洞泉寺町15-1

TEL：0743-52-2893

料金：境内自由、本堂拝観300円（要予約）

時間：10〜16時

定休日：無休

アクセス：近鉄郡山駅から徒歩8分

駐車場：あり

秀長は天正19年(1591)に郡山城内で没し、ここに葬られました。当初は秀吉が近くに建てた菩提寺の大光院が管理していましたが、豊臣家滅亡後、寺は京都に移転。位牌は春岳院に託されて、現在に至っています。

▪️大納言塚（だいなごんづか）

住所：奈良県大和郡山市箕山町

TEL：0743-52-2010（大和郡山市観光協会）

料金／時間／定休日：参拝自由

アクセス：近鉄郡山駅から徒歩10分

駐車場：なし

源義経を何度も助けたと伝わり、歌舞伎「義経千本桜」にも登場する「源九郎狐」を祀る神社。豊臣秀長は郡山城に入る際、この神を鎮守として城内に祀ったと伝えられ、享保4年(1719)に現在の場所に遷座しました。

▪️源九郎稲荷神社（げんくろういなりじんじゃ）

住所：奈良県大和郡山市洞泉寺町15

TEL：0743-52-2010(大和郡山市観光協会)

料金／時間／定休日：境内自由

アクセス：近鉄郡山駅から徒歩8分

駐車場：なし

ドラマの世界にどっぷりハマれる／豊臣兄弟！ 大和郡山大河ドラマ館

会場の「DMG MORIやまと郡山城ホール」

DMG MORIやまと郡山城ホールの1階展示室にて、2026年3月2日〜2027年1月22日まで「豊臣兄弟！ 大和郡山大河ドラマ館」を開催しています。ドラマの時代背景や登場人物を紹介し、衣装や小道具などを公開。オリジナル映像も見られます。

▪️豊臣兄弟！ 大和郡山大河ドラマ館（とよとみきょうだい！ やまとこおりやまたいがどらまかん）

住所：奈良県大和郡山市北郡山町211-3

TEL：なし

料金：入館600円

時間：10〜17時（受付は〜16時30分）

定休日：12月28日〜1月4日、ほか不定休あり

アクセス：近鉄郡山駅から徒歩7分

駐車場：なし



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。