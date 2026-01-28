お笑い芸人のお見送り芸人しんいち（40歳）が、1月27日放送のバラエティ番組「クロナダル」（テレビ朝日系）に出演。「今、1番モテている芸人」について語った。



番組では、レギュラーのクロちゃん（安田大サーカス）とナダル（コロコロチキチキペッパーズ）に加え、しんいち、国崎和也（ランジャタイ）、大津広次（きつね）が集結。芸能界の裏話を語り合う企画が行われた。



その中で、しんいちが「今、1番モテているのは（レインボーの）池ちゃんというのは有名な話」と池田直人の名を挙げると、ナダルも「どこへ行っても池田の話」と同意。大津も「タレントさんとLINEとか交換することもあるじゃないですか。音沙汰なかった人から池田さんとの飲み会作ってくれませんか？って話が来る」と、池田のモテっぷりを証言した。



しんいちは、池田が支持される理由について、コントでの女装経験からメイクや化粧品の知識が豊富で、女性が関心を持つ話題に詳しく、「女性との壁を取り払って話すことができる」と説明。しかし、同じやり方をしているのにZAZYはモテないと語った。