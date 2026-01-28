「狼と香辛料」より「ホロ」が全高40cmの1/5スケールスタチューで登場。1月28日より予約開始
プライム１スタジオは、スタチュー「コンセプトマスターライン『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』ホロ ボーナス版」をプライム１スタジオオンラインストアにて1月28日より予約受付を開始した。発売時期は2027年6月から2027年9月頃を予定し、価格は82,390円。
本商品は「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」より「ホロ」を1/5スケールスタチュー化したもの。長い時を歩む賢狼ホロが、さまざまな想いで胸を満たしていく情景が表現されている。
長命ならではの超然とした所作と、触れれば壊れてしまいそうな儚さ、静かに腰掛けたポージングは、相反する二面を意識して作り上げている。
素朴なドレスに調和する華奢な肩と素足。しなやかな肢体の各部も作り込まれ、右手の林檎と、それを見つめる顔立ちは、絶え間なく移ろう感情が表現されている。
麦の穂が弧を描く特製ベースは、静寂に包まれた聖域をイメージした造形となっている。ボーナス版には、違う表情を見せる頭部が追加されている。
(C)支倉凍砂・KADOKAWA／ローエン商業組合