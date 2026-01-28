衆議院議員選挙が27日に公示され、28日から期日前投票が始まりました。投票所の入場整理券が間に合わないなど、異例の短期決戦の影響は期日前投票にも出ています。



28日午前、福岡市の中央区役所を訪ねると。



■照屋芳樹記者

「看板が出ています。きょうから期日前投票所が設けられ、さっそく投票に訪れた人の姿が見られます。」



福岡市中央区の選挙管理委員会によりますと、午後3時時点で250人が期日前投票を済ませたということです。





■訪れた人「投票券（整理券）はもう来てるの？」■職員「まだ届いていないと思いますので。」今回の選挙では解散から投開票まで16日間と戦後最短となったことなどから、各地で投票所入場整理券が間に合わない事態となっています。選挙管理委員会の職員が案内していたのは。■職員「こちらの宣誓書にご記入いただくかたちになります。」入場整理券を持っていない場合に書く「宣誓書」です。氏名、生年月日などを記入し、選挙人名簿との照合ができれば投票することができます。■福岡市中央区選挙管理委員会・坂口良宏事務局次長「整理券がなくても手ぶらでお越しいただいて、宣誓書に記入いただき投票が可能ですので、どうぞお越しいただければと思っています。」ただ、運転免許証やマイナンバーカードといった本人確認書類の提示は義務づけられていません。■訪れた人「身分証で確認された方がいいのかなと思いますね。なりすましということもあり得ますので。」「マイナンバーカードとひも付けたりしたほうが、なりすまし防止とか、ほかのことに対応できるのかなと思いました。」有権者からは「なりすまし」の対策について疑問視する声もあがりました。なぜ、本人確認書類が義務づけられていないのでしょうか。福岡市の担当者に話を聞きました。■福岡市選挙管理委員会事務局・石田祐介選挙課長「なるべく広く、多くの方、選挙人に投票という形で意思表示、参政権の行使をしていただくというのも選挙の重要な目的です。適正な本人確認と円滑になるべく幅広く選挙人に投票に行っていただく、そこのバランスをどう取るかなかなか難しいところ。」本人確認書類を持っていない人が投票できなくなることを避けるなど、国民の投票する権利を保障するためだとしています。なりすましについては「宣誓書」が一定の抑止力を持っているとしています。■石田課長「なりすまし、他人の情報をかたるというのは詐偽投票という犯罪を構成します。その際に使われた宣誓書というのは筆跡、指紋など、犯罪捜査の重要な証拠になるものと考えています。」去年の参院選では、なりすましなどの「詐偽投票」で全国で25人が検挙されました。福岡市でも、なりすましが強く疑われる場合は、警察と連携し厳正に対処するとしています。期日前投票は、投開票日前日の来月7日までです。

期日前投票では、各市区町村の庁舎を中心に福岡県内では148か所に投票所が設置されます。



期間限定で、福岡市博多区のららぽーと福岡、北九州市小倉北区のセントシティ、一部のイオン系列の店舗、ゆめタウンなどの商業施設、福岡市南区の福翔高校、久留米市の久留米大学などにも設置される予定です。



そして、今回の期日前投票で注意点があります。



衆院選に合わせて行われる最高裁判所の裁判官が適任かどうかを審査する「国民審査」は2月1日からとなっています。これは、解散から公示までの日数が短かったためで、もし1月中に衆院選の期日前投票をした場合は、2月1日以降、国民審査のために再び投票所を訪れる必要があります。