体に優しいイメージがあるヨーグルト。乳酸菌などの善玉菌が豊富に含まれる発酵食品でそれにより腸内環境を整え免疫力の向上や、肌荒れの予防などさまざまなメリットが期待される優れものです。



そのため、健康志向の人に人気の食品と思われがちですが、実は今、ヨーグルトをもっとカジュアルに楽しもうという動きが強まっています。これは観光客でにぎわう静岡･熱海駅前の商店街。大勢の客が足を止めているのはテイクアウトのヨーグルト専門店です。





（客）「可愛い店の感じもあったし買ってみようかなって…」（客）「食べ歩きできるのメッチャいいと思う」（客）「ヨーグルトとはいえスイーツだと思います」一方、静岡市葵区にあるこのヨーグルト専門店では、若い世代を中心に韓国で進化して流行中のグリークヨーグルトが大人気。（客）「罪悪感がないので、わりとお腹いっぱいまで食べられるところがいい」（客）「なにか食事感覚で食べている感じかな」「every.life」は、いまや体にやさしいだけじゃない！？脇役からメインへおしゃれに進化を遂げた最先端のヨーグルトグルメを調査します。まずは静岡市内のスーパーへ。ヨーグルト売り場をのぞいてみると…そこにはなんと約130品目の商品が。その中から最近の売れ筋を聞いてみると…。（田子重 西中原店 増田 克己 店長）「こちらの『ぐうたら蜜蜂』という商品はパッケージがかわいくて、今よく売れている。去年と比べて180％…」絵本のようなパッケージがかわいらしいとSNSで話題の「物語のあるヨーグルト」シリーズ。千葉県の乳製品メーカーが手掛けていて、ヨーグルトを、健康のためという義務感ではなく、絵本を読むように楽しみながら味わってほしいという思いから生まれたヒット商品です。内ぶたには絵本のあらすじまで書かれた遊び心のあるデザインです。さらにこんな商品も…。（田子重 西中原店 増田 克己 店長）「『湯田ヨーグルト』は非常に高いけど、もっちり食感ですかね、食べたときの食感がよくて支持されています。今まではヨーグルトというとお求めやすいものが集中して出たが、最近はこういうこだわりとか食べて楽しいものというか、そういうものが伸びてきているのが現状…」これまでの健康志向から、プチ贅沢感やSNS映えなどヨーグルトの捉え方にも変化が出ているようです…。そんな中、熱海市では…（取材ディレクター）「こちらの店には行列ができています」熱海駅前の商店街に店を構える、その名も「熱海ヨーグルト発酵所」。スイーツ激戦区の熱海に1年ほど前にオープンして以来、観光客を中心に大人気のヨーグルト専門店です。（観光客･山梨から）「ヨーグルト専門店って、そんなにないので珍しいなと思って…食べ歩きできるのメッチャいいと思います」店の看板メニューはこの「フレッシュよーグルグルト」。静岡県内で人気の「丹那牛乳」を使い、店内の工房でその日の朝に仕上げた超フレッシュなヨーグルト。最大の特徴はその食感です。（熱海ヨーグルト発酵所 中村 風夕香 店長）「最初こんな感じでもっちりしているけど空気含ませるように混ぜるとどんどん滑らかになってくる食感の変化も楽しめる商品」インスタを見て広島からきたという女性は…。（観光客･広島から）「すごく濃厚で、もっちりしてヨーグルトじゃないような感覚で、すごくおいしい。スイーツの一端として食べる感じのイメージ」ここでは定番のヨーグルトだけではなく、ヨーグルトを使ったサイドメニューも豊富。これは食べ歩きにぴったりな「よーぐるっとパン」。水切りヨーグルトベースのバタークリームを詰め込み、上にトッピングしているのは生クリーム入りのフワフワヨーグルトです。さらに、パンケーキ生地にヨーグルトクリームをはさんだ「ヨーグルトスフレサンド」は、パンケーキのふわふわ食感と濃厚なヨーグルトがベストマッチ。今やヨーグルトは朝食の脇役から人気スイーツの主役へと進化しているのです。（熱海ヨーグルト発酵所 中村 風夕香 店長）「食べ歩きでヨーグルトって、いまだにあまり聞きなれないけど、ヨーグルトはスイーツとしても楽しめる幅広いものということを知ってもらえたらと思い、スイーツ展開している。きっと楽しい旅行になる」そして最近、若い世代を中心に人気なのがグリークヨーグルト。いわゆるギリシャヨーグルトですが、韓国では、そのまま食べるのではなく、シリアルやフルーツをたっぷりと加えてスイーツ感覚で食べるのが大流行。そんな韓国流のグリークヨーグルトが静岡市内で楽しめる店がこの「クルム」。オーナーの平岡さんと夫のパクさんが韓国に住んでいるときに出会ったこのグリークヨーグルトに夫婦で魅了され、平岡さんの地元･静岡で専門店をオープンさせたのです。（クルム 平岡 瞳さん）「当店のヨーグルトの特徴は、最大限に水を切っているので本当に水分がほとんどないもったりした食感が特徴…」こちらが水を切る前のヨーグルトですがおよそ2日経つと水分がほとんど抜けて量は半分に…見た目も、もっさりした状態に変化します。ここでは、このグリークヨーグルトにフルーツなどをトッピングした「ヨーグルトボウル」が人気です。（客）「もっちりもったりしていて、家で食べるヨーグルトよりけっこう満足感がある」中でも店一番の人気メニューは「クルムボウル」。グリークヨーグルトにフルーツやグラノーラをトッピングした華やかな一皿。ベースとなるヨーグルトは、プラス80円で6種類あるフレーバーに変更することができます。（客）「クリームチーズのような濃厚さなのに、もったりとしていて全然くどくないのがすごいおいしくて、はまった」（客）「何回も来たくなるような味で、そこにはまってしまった」そして、もう一品。これは冬限定「フレッシュいちごの雪見グリークボウル」。旬のイチゴや、ゆで小豆、チーズキューブをトッピング。グリークヨーグルトは求肥で包んであって、もちもち食感もアップ。食べ応え十分な一品です。（クルム 平岡 瞳さん）「水分を切るときに糖分と乳脂肪も落ちるのでカロリー控えめでタンパク質だけ残っているダイエットにもおすすめ…」今や脇役から主役へと進化を遂げたヨーグルト。その新しい楽しみ方の広がりに今後も目が離せません。