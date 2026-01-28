2025Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡§¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯±ß°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¥ê¥¹¥È¡ÊË®²è38ËÜ¡ÜÍÎ²è12ËÜ¡Ë
¡¡ÆüËÜ±Ç²èÀ½ºî¼ÔÏ¢ÌÁ¡Ê±ÇÏ¢¡Ë¤Ï28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢2025Ç¯¤Î±Ç²è»º¶È³µ¶·¡Ê2024Ç¯12·î¡Á25Ç¯11·î¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¤Î¸ø³«ËÜ¿ô¤Ï¡¢Ë®²è694ËÜ¡ÊÁ°Ç¯Èæ9ËÜÁý¡Ë¡¢ÍÎ²è611ËÜ¡ÊÆ±106ËÜÁý¡Ë¤Ç¡¢¹ç·×1305ËÜ¡ÊÆ±115ËÜÁý¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢Ë®²è¤¬38ËÜ¡ÊÁ°Ç¯Èæ7ËÜÁý¡Ë¡¢ÍÎ²è¤¬12ËÜ¡ÊÆ±2ËÜÁý¡Ë¡£
¡¡10²¯±ß°Ê¾å¤Î38ËÜ¤Î¹ç·×¤Ï1672²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ622²¯±ßÁý¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Ë®²èÁ´ÂÎ¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ2744²¯5200Ëü±ß¤ÎÌó6³ä¤¬¾å°ÌºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÎ²è¤â¡¢12ËÜ¤Î¹ç·×¤Ï350²¯4000Ëü±ß¤Ç¡¢ÍÎ²èÁ´ÂÎ¤Î¶½¼ý668²¯8300Ëü±ß¤Î5³ä¶¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯±ß°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¡Ê¶½¼ý¤Ï2026Ç¯1·î»þÅÀ¡ú¡á¾å±ÇÃæ¡Ë
¡ÚË®²è¡Û
1¡§·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ê391.4²¯±ß¡ú¡Ë
2¡§¹ñÊõ¡Ê195.5²¯±ß¡ú¡Ë
3¡§Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ê147.4²¯±ß¡Ë
4¡§·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê104.3²¯±ß¡ú¡Ë
5¡§¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ê63.6²¯±ß¡Ë
6¡§·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê52.9²¯±ß¡Ë
7¡§£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ê51.7²¯±ß¡Ë
8¡§±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ê46.1²¯±ß¡Ë
9¡§±Ç²è¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¡Ê42.0²¯±ß¡Ë
10¡§µ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX -Beginning-¡Ê36.2²¯±ß¡Ë
11¡§·à¾ìÈÇ Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ê33.5²¯±ß¡Ë
12¡§·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X ¡Ê32.8²¯±ß¡Ë
13¡§ÇúÃÆ¡Ê31.6²¯±ß¡ú¡Ë
14¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ê28.8²¯±ß¡Ë
15¡§±Ç²è ¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle- ¡Ê26.4²¯±ß¡Ë
16¡§£³£¶£¶Æü¡Ê25.8²¯±ß¡Ë
17¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ê24.0²¯±ß¡Ë
18¡§±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó Ä¶²ÚÎï¡ª¼ÞÇ®¤Î¥«¥¹¥«¥Ù¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡Ê23.6²¯±ß¡Ë
19¡§ÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ê23.0²¯±ß¡Ë
20¡§#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ê21.2²¯±ß¡Ë
21¡§·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ê20.9²¯±ß¡ú¡Ë
22¡§·à¾ìÈÇ¡Ö¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡×¡Ê20.5²¯±ß¡Ë
23¡§·à¾ìÈÇ¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢öTABOO NIGHT ¡ß¡ß¡ß¡ß ¡Ê19.8²¯±ß¡Ë
24¡§¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ê19.1²¯±ß¡Ë
25¡§¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ê17.1²¯±ß¡Ë
26¡§TOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ê16.5²¯±ß¡ú¡Ë
26¡§±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ê16.5²¯±ß¡ú¡Ë
28 ¡§¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ê15.9²¯±ß¡Ë
29¡§¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê15.6²¯±ß¡Ë
30¡§·à¾ìÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ²õ¤ì¤¿¥»¥«¥¤¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¡Ê15.0²¯±ß¡Ë
31¡§MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN ¡Ê14.2²¯±ß¡ú¡Ë
32¡§¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ê12.8²¯±ß¡Ë
33¡§±Ç²è¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¥¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥¥é¥Ã¥¥é¥¤¥Ö¡ª ¡Ê12.0²¯±ß¡Ë
34¡§KING OF PRISM -Your Endless Call- ¤ß¡¼¤ó¤Ê¤¤é¤á¤±¡ª¥×¥ê¥º¥à¡ù¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ê11.8²¯±ß¡Ë
35¡§ÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ê11.5²¯±ß¡Ë
36¡§35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ê10.8²¯±ß¡Ë
37¡§·à±Ç²è ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ê10.3²¯±ß¡Ë
38¡§»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ê10.1²¯±ß¡Ë
¡ÚÍÎ²è¡Û
1¡§¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ê52.8²¯±ß¡Ë
2¡§¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤£²¡Ê51.7²¯±ß¡Ë
3¡§¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ê49.0²¯±ß¡Ë
4¡§¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ê39.4²¯±ß¡Ë
5¡§¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ê35.4²¯±ß¡Ë
6¡§¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ê33.9²¯±ß¡Ë
7¡§¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ê22.5²¯±ß¡Ë
8¡§£Æ£±¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ê21.3²¯±ß¡Ë
9¡§¶µ¹ÄÁªµó¡Ê11.5²¯±ß¡Ë
10¡§¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê11.4²¯±ß¡Ë
11¡§¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ê11.3²¯±ß¡Ë
12¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ê10.3²¯±ß¡Ë
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡ÊC¡Ë¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
¡Ø¹ñÊõ¡Ù ¡ÊC¡ËµÈÅÄ½¤°ì¡¿Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ ¡ÊC¡Ë2025±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¤»¤¤¬¤ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¡ÊC¡Ë202£µ ÀÄ»³¹ä¾»¡¿Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡ÊC¡Ë2025 MAPPA¡¿¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÊC¡ËÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¿½¸±Ñ¼Ò
