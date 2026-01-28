お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、27日深夜放送の読売テレビ「にけつッ！！」（火曜深夜0・59）に出演。人気アニメ出演を自慢した。

番組冒頭でケンコバは、千原ジュニアの子供が8歳であることを確認すると、「まだ早いですか？呪術廻戦は」と人気アニメ「呪術廻戦（じゅじゅつかいせん）の話を切り出した。そのうえで「遠慮なく、サイン書きますんで」と思わせぶりな話し方をした。

「えっ？は？」となるジュニアに向かって、ケンコバは「握手とかも全然」と“神対応”すると報告。さらに「なんですか、あなた？関係ないでしょ」というジュニアに、ケンコバは失笑しながら「世界トレンド1位、ご存じないですか？今時、スノーマンぐらいらしいですよ。日本人で」と胸を張った。

ジュニアは全く理解できなかったが、実はケンコバは、自身が「Xのトレンド1位になった」と説明し「出たんです！呪術廻戦に、アニメに！」と声を大にした。

以前から「あきらかに、これ俺でしょ、というキャラが出た」ことが話題になっていたが、そんな芸人ケンさん役で、ついにアニメ出演。1シーンのみの“ちょい役”だったが、「原作通りなら、この後も2シーンぐらいある」と再登場を予告した。

声優を務めたことに胸を張り「いずれ（お子さんが）見ると思うので“お父さん、知り合いやで”と言って大丈夫ですよ」と早々と“ファンサービス”を約束し、ジュニアも苦笑いを浮かべていた。