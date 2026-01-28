冬に行きたいと思う「福岡県の道の駅」ランキング！ 2位「くるめ」を抑えた1位は？【2026年調査】
冷たい空気を切り裂いて走る冬のドライブは、いつもより遠くの景色までくっきりと見渡せ、私たちの五感を心地よく刺激してくれます。今回は寒さを忘れてハンドルを切りたくなるような魅力的なスポットをピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「福岡県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年1月19〜20日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
回答者からは「バスツアーの番組で紹介していて気になったので行ってみたいです」（20代女性／東京都）、「豚骨ラーメンをお土産に買って家で温まりながら食べたい」（40代女性／北海道）、「規模が大きく、施設や飲食が充実していそうで、冬でも快適に過ごせそうだと感じました。地元グルメや特産品を楽しみながら、休憩や観光の拠点として使いやすい点が魅力です。アクセスの良さと過ごしやすさのバランスが良く、冬に行きたい道の駅として選びました」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「冬のおおとう桜街道といえば、大規模なイルミネーションが非常に有名で、毎年趣向を凝らした光の演出は圧巻で、その美しさには感動します」（40代男性／宮城県）、「1億円トイレあり。天然温泉もあり。何度でも何度でも入りたい」（40代男性／沖縄県）、「新鮮な農産物がとにかく豊富に揃っているので、冬野菜や、お鍋に入れる材料を買いに行きたいです。また、日帰り温泉もあるので、温まって帰宅したいです」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：くるめ（久留米市）／36票2位は久留米市の「くるめ」です。筑後平野の豊かな恵みが集まる道の駅で、冬は特産の農産物や加工品が所狭しと並びます。耳納連山の麓に位置し、冬の澄んだ空気の中で里山の風景を楽しみながら、地元の味覚を満喫できる点が人気です。
1位：おおとう桜街道（大任町）／38票1位に輝いたのは、「おおとう桜街道」でした。西日本最大級の規模を誇り、冬の風物詩となっている豪華なイルミネーションが毎年多くの来場者を魅了しています。場内には天然温泉施設も併設されており、冷えた体を温められるのも冬に選ばれる理由です。
