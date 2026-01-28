六本木で「サンリオ展 FINAL ver．」開催決定！ 史上最大規模となる200種のキャラクターが登場
サンリオの歴史を紐解く「サンリオ展 FINAL ver．ニッポンのカワイイ文化60年史」が、4月9日（木）〜6月21日（日）の期間、東京・六本木にある森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開催される。
【写真】過去開催した「サンリオ展 ニッポンのカワイイ文化60年史」の様子
■新コンテンツも追加
今回開催される「サンリオ展 FINAL ver．ニッポンのカワイイ文化60年史」は、サンリオの60年を超える歴史を辿ると同時に、“カワイイ”文化がどう成長していったか？ またその裏にある“サンリオの想い”を貴重なデザインや商品とともに、深く解説していく展覧会。
会場では、2021年から日本各地を巡回してきたこれまでの「サンリオ展」よりパワーアップして、展覧会史上最大規模となる200種類ものキャラクターが展示に登場する。
また、過去から現在に至るまで人々の生活に寄り添ってきた大人気のサンリオグッズも大幅に展示点数を増量して展開されるほか、キャラクターのことがもっと知れる新コンテンツも実施予定だ。
