¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë½Ð±é
¡¡É×¤Ï¤¬¤óÈ¯³Ð¤«¤é5¥«·î¤ÇÀÂµî¡Ä¡£¼Ò²ñ¸½¾Ý´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà68ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23ÆüÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¡×¤ÎÁýÅÄØª»Ò¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï1984Ç¯¤Ë26ºÐ»þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Îµ®½Å±ÇÁü¤Î¾Ò²ð¤äç¹Â¡¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Á¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ÃÝ¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¼«Á³¤ËºÐ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï¡¢É×¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î·¬ÌÚÃÎÆó¤µ¤ó(µýÇ¯70)¤¬ç¹Â¡´â¤Ç2024Ç¯8·î¤ËÀÂµî¤·¤¿¤³¤È¤òÆ±Ç¯10·î¤ËÊó¹ð¡£Æ±Ç¯3·î¤Ëç¹Â¡´â¤¬È¯³Ð¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸2b¤À¤Ã¤¿ç¹Â¡´â¤¬¤Î¤Á¤Ë´ÎÂ¡¤ØÅ¾°Ü¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎËö´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ö¹³´âºÞ¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð4¥«·î¡¢¼õ¤±¤ì¤Ð13¥«·î¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÌ¿¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤Î¼Á¤òÁª¤Ü¤¦!¾Ð´é¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç²¹¤«¤Ê»þ¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤½¤¦¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Î»×¤¤¤¬°ìÃ×¡£¡Öç¹Â¡´â¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ë»×¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤³¤ìÄø1Æü1Æü¤ò1Ê¬1ÉÃ¤ò°¦¤·¤¯À¸¤¤¿»ö¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¹¬Ê¡¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¬¤ó¤ò´µ¤¦É×¤È¤ÎÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£