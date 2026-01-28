¡Ö3ÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×3»ù¤ÎÊì¡¦ÄÇÌ¾ÎÓ¸éàÍÅ±ðá¤Ê¶á±Æ¤Ë¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤¹¤´¤¤¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¡¡28ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖNumero TOKYO¡×(ÉÞ·¬¼Ò)¤¬3·î¹æÆÃÊÌÈÇ¥«¥Ð¡¼¤ËÄÇÌ¾ÎÓ¸é(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤òµ¯ÍÑ¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉ½»æ¤È¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¶þ»Ø¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥á¥¾¥ó¡¢¥Ö¥·¥å¥í¥ó¤Î¿·ºî¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÅ»¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÇÌ´¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ð¡¼¼Ì¿¿¤ò»¨»ï¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¡£
¡¡ÄÇÌ¾¤Ï¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤¿¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¡¢¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¹ëÔú¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±ÍÅ±ð¤È¤â¤¤¤¨¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö3ÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö¥á¥í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÆ±À¤Ê¤Î¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¹û¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤«¤ó¡¡¹û¤ìÄ¾¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÄÇÌ¾¤Ï2001Ç¯¤Ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÌïµÈ½ßÆó¤µ¤ó(µýÇ¯49)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£Ä¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£