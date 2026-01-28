２月８日の投開票に向けていよいよ始まった選挙戦。今回の衆議院選挙は小選挙区２８９、比例代表１７６、あわせて４６５議席を各政党、各候補が争います。

”公明票”の行方は… 注目区の１つ「大阪１６区」

今回の衆院選でカギになってくるのが”公明票”の行方。

大阪の選挙区では前回まで公明党の候補者がいた選挙区に注目が集まっています。そのひとつ、４人が立候補する「大阪１６区」は…。

（自民・新人 葉田治央候補（４６））

「やるべきことがあるんじゃないですか？今は景気回復が最優先です。日本列島を強く豊かに。そのためには高市早苗総理率いる自民党を勝たせてください」

（維新・前職 黒田征樹候補（４６））

「私自身、掲げた公約である国と地方の関係の改善を実現できたこともあります。こうやって一つ一つ実績を積み上げながらこの地域にご恩返しをしていく」

（中道・前職 森山浩行候補（５４））

「今の自民・維新の政権に対して違う政権の受け皿を作っていく。物価高対策を本当に進めていくためには、われわれが伸びるしかないんです」

（参政・新人 池上和日子候補（４１））

「国民の生活が悪い方向に進むのか、もしくは明るく、強く、そして子どもたちに誇りをもって渡せる日本を実現させられるのか、本当に関わってくる大切な大切な選挙だと思っております」

期日前投票始まる 投票案内状の送付が遅れるケースも

一方、期日前投票も２８日始まりました。大阪市では衆院選に加え、府知事・市長の出直しダブル選挙の期日前投票も行われています。

（有権者）

「投票する人とか党名はほとんど決めていたのでそれにしました」

急な選挙の実施により、一部地域では投票案内状の送付が遅れるケースが出ていますが、案内状がなくても投票できるということです（午前８時半〜午後８時まで受け付け ※６日と７日は午後９時まで受け付け）。