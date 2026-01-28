市川中車＆市川團子、歌舞伎町で鮮烈な親子2ショット 歌舞伎町大歌舞伎…豪華声優陣も登場へ【声優一覧あり】
東京・新宿のTHEATER MILANO-Za（東急歌舞伎町タワー6階）で5月に上演される、歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』のメインビジュアルなどが、28日までに発表された。
【全身ショット】凛とした立ち姿を見せる中村壱太郎＆市川團子
『獨道中五十三驛』は、澤瀉屋の中でも特に人気が高く、「三代猿之助四十八撰」のひとつに数えられる。今回、新宿・歌舞伎町を舞台に、人気声優による「こえかぶ 朗読で楽しむ歌舞伎」とのコラボレーションで届ける。
京都を起点に江戸を目指しながら、五十三次の宿場で物語が展開され、早替りで演じる道中の人々が魅力。京都三条大橋より三十九番目の宿場にあたる池鯉鮒まで、そして掛川より箱根大滝までを「こえかぶ」が担う。第一線で活躍する声優たちが、声の技術を駆使して巧みに複数役演じ分ける「声の歌舞伎」となる。
二幕目の「岡崎無量寺の場」では、十二単をまとって宙を飛ぶ猫の怪を、数多くの話題作にも出演、映像でも活躍を続ける市川中車が初役で勤める。THEATER MILANO-Zaで宙乗りを行うのは初の試みとなる。
大詰は、常磐津を用いた舞踊「写書東驛路」。スーパー歌舞伎『ヤマトタケル』でヤマトタケルを演じ、家の芸である『義経千本桜』にも挑戦し喝さいを浴びた歌舞伎界のホープ・市川團子が、お半と長吉、老若男女から雷までの十三役を早替りで勤める。
メインビジュアルは、“歌舞伎らしさ”を継承しつつも、これまでにない迫力。中車は化け猫、團子は早替りの一役といった、演目の象徴的な装いで作品のインパクトを強調。ネオン輝く歌舞伎町で見得を切る鮮烈な姿となった。
■公演概要
歌舞伎町大歌舞伎
三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』
会場：THEATER MILANO-Za（東急歌舞伎町タワー6F）
公演日程：5月3日（日・祝）〜5月26日（火）
作：四世鶴屋南北
出演：市川中車、市川團子、市川笑也、市川笑三郎、市川寿猿、市川青虎
「こえかぶ」出演（日替り・出演日順）
置鮎龍太郎 3日（日・祝）11:00開演回、4日（月・祝）11:00／16:30開演回
福山潤 3日（日・祝）16:30開演回、10日（日）11:00開演回
小林裕介 6日（水・休）11:00開演回、10日（日）16:30開演回
櫻井孝宏 9日（土）11:00／16:30開演回
蒼井翔太 13日（水）11:00／16:30開演回、16日（土）16:30開演回
野島健児 14日（木）11:00開演回、16日（土）11:00開演回
山口勝平 15日（金）11:00開演回、22日（金）11:00開演回
速水奨 17日（日）11:00／16:30開演回
関智一 22日（金）16:30開演回、26日（火）11:00開演回
岡本信彦 23日（土）11:00／16:30開演回
森久保祥太郎 24日（日）11:00／16:30開演回
※ほか「こえかぶ」出演者とスケジュールは決定次第発表
