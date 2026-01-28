海外では、きょうから現地に住む有権者を対象にした衆議院選挙の在外投票が始まりました。

【映像】在外投票の様子（現地の人の声も）

河村聡リポ「ソウルの日本大使館でも投票が始まりました。こちらで投じられた一票は、この封筒に入れられて大使館員の手で直接日本に届けられます」

各国の日本大使館など世界233カ所で行われる在外投票は海外で暮らす有権者を対象にした制度で、きょうから投票が受け付けられます。

ソウル在住大学院生（28）「(日本に)帰るたびに物価が高くなっているのを韓国もそうですが感じるので、生活に密着したみたいなところが政治として生きてくるといいなと感じている」

冨坂範明リポ「こちら北京の日本大使館のホールにも候補者の名前を書く記載台が設けられました。在外投票の投票所となります」

北京在住（43）「私も子どもがいるので、子どもたちが日本で生活してきてよかったなと思えるような日本を作ってくださる政治家を選べればと思って投票をした」

在外投票には在外選挙人名簿への事前登録が必要となるほか、投票所がなく近隣の国まで行かなければならない国もあり、低い投票率が課題です。

選挙期間の短い今回の選挙では投票率のさらなる低下も予想され、茂木外務大臣も会見で「受付期間などをきちんとお知らせし、一人でも多く投票所に足を運んでもらう努力をしたい」と述べています。（ANNニュース）