¡¡¹â¾¾¶¥ÎØ£Ç­·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µ­Ç°¡¡¶ÌÁôÇÕÁèÇÆÀï£é£î¾®¾¾Åç¡×¤¬£²£¹Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£¹â¾¾¶¥ÎØ¾ì¤¬ºÆÀ°È÷Ãæ¤ÇÉñÂæ¤Ï¾®¾¾Åç¶¥ÎØ¾ì¡££Ç£ÐÇÆ¼Ô¡¦·´»Ê¹ÀÊ¿¡¢¸ÅÀ­Í¥ºî¡¢µÈÅÄÂóÌð¤Î£ÓÈÉ£³¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤Î¸¤ÉúÍ¯Ìé¡¢»³¸ý·ýÌð¤é¤¬¾®¾¾ÅçÌ¾Êª¤ÎÉ÷¤ò´Ó¤¯·ãÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£

¡¡ÀÐ¸¶ñ¥¡Ê£²£¶¡á¹áÀî¡Ë¤Ï¹áÀî¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÎ×¤à¹â¾¾µ­Ç°¤À¤¬¡Ö¾ì½ê¤¬¾®¾¾Åç¤À¤·¡¢ÆÃ¤ËÃÏ¸µµ­Ç°¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·è¾¡¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤·µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¤¤¤­¤Þ¤¹¤è¡×¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤ÏÀ¸¤­À¸¤­¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÃ¯¤·¤âÇ§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤Ï¤È¤â¤ËÇ¯´Ö¤Ç£´£´¾¡¤òµ­Ï¿¤·£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£ÓµéºÇÂ¿¾¡ÃË¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ç­µ¤Î½à·è¤Ë¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡£

¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¡Íø¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ç¤â­àÉé¤±Àï­á¤Ç²Ô¤°£±Ãå¤è¤ê¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö£Ç­µ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤¬¿´¤Ë¤¢¤ë¡£

¡Öº£Ç¯¤Ï¼è¤ê¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×

¡¡¤ä¤ì¤ëÎÏ¤Ï¼«¿È¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÌýÃÇ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

¡¡Ã£À®¤·¤¿¤¤´ê¤¤¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¡£¡Ö¤â¤¦¤½¤í¤½¤íµ­Ç°Í¥¾¡¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹²áÄø¤Ç£Ç­·À©ÇÆ¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Á°¾ì½ê¤«¤é¡ÖÄ´À°¤Ï¤»¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤­¤¿¡×¤È½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¡£¤Þ¤º¤Ï½éÆü°ìÍ½£±£±£Ò¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¹¶Àª¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¡£