一般社団法人 日本映画製作者連盟（映連）が２８日、都内で行われた「２０２６年 新年記者発表会」を開催した。

映連会長の島谷能成氏は「うれしいお知らせでございまして、新記録が生まれました。昨年の年間興行収入は、２７４４億円。６７４億円増の前年比１３３％となりました」と発表。

これは２０００年以降、歴代１位の最高記録で、「飛躍的に業績を拡大させた大豊作の１年になりました」と声を弾ませた。

内訳は「邦画の年間興業収入は２０７６億円。これも２０００年以降の最高記録となります。洋画はまだコロナ前の数字を取り戻せていませんが、興業全体ではコロナ前の実績を超える水準に拡大した」。「公開本数は邦画が６９４本で前年より９本増。洋画は６１１本で１０６本の増。邦画・洋画ともに、公開本数は増加している」と述べた。

邦画の興行収入第１位は「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」で３９１・４億円、第２位は「国宝」で１９５．５億円、第３位は「名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）」で１４７・４億円だった。

さらに「入場人員１億８８７５万人となり、前年比１３１％の４４３１万人増となりました。これまた２０００年以降、歴代２位です」といい、「２億人の動員が見えてきたところではないかと思います」と語った。

会見には島谷氏の他、松岡宏泰氏、郄橋敏宏氏、吉村文雄氏、夏野剛氏が出席した。