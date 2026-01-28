２５年シーズンのＪ１王者・鹿島が２８日、茨城・鹿嶋市内で優勝パレードと報告会を行った。

鹿島神宮での必勝祈願後、チームは鹿嶋商工会議所までの道中で優勝パレードを実施。全選手、スタッフが参加し、人口６万３０００人の町の沿道を埋めた約４０００人のサポーターからの声援に応えた。

鬼木達監督は「今年も昨年同様、苦しい時もあると思いますけど、一つになって、また優勝してここに集まりましょう」とあいさつ。２〜６月開催の特別大会「明治安田百年構想リーグ」に向け「選手たちは昨年以上に、本当に精力的にトレーニングに励んでくれている。それも、もう１度優勝したいという思いから。自分たちはこのハーフシーズンで優勝を本気で目指して戦います」と誓った。

Ｊリーグは「百年構想リーグ」について、リーグ戦にカウントせず、記録上はカップ戦同等の扱いになることを発表しているが、チームとしては２５年シーズンとの“連覇”を目標とし、ハーフシーズンに臨む。

優勝報告会の開催は、クラブ初のアジアタイトルとなるＡＣＬ優勝を祝した１９年以来、７年ぶりとなった。