¿å¼ùÆà¡¹¡¢¥Ä¥¢¡¼Àé½©³Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥ÈÅþÃå¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡ÙOP¥Æ¡¼¥ÞÃ´Åö·èÄê
À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¿å¼ùÆà¡¹¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÈNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤òTOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢7ÅÔ»Ô14¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢3·î29Æü(Æü)¤Ë¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÆËÜ¸ø±é¤ÎÊüÁ÷·èÄê¡¢7·î8Æü(¿å)¤ËNew Single¡ÖCRIMSON BULLET¡×È¯Çä¡¢9·î22Æü(²ÐŽ¥½Ë)¡¢23Æü(¿åŽ¥½Ë)¤Ë ¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡ÈNANA MIZUKI LIVE GRACE 2026 -OPUS ¸-¡É³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£2026Ç¯¤Î¿å¼ùÆà¡¹¤Î³èÆ°¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
°Ê²¼¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¿å¼ùÆà¡¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°25¼þÇ¯¤ò¾þ¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÈNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡É¤¬¡¢1·î25Æü¤ÎÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¸ø±é¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë12·î6Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢°¦É²¡¦Ê¼¸Ë¡¦¹Åç¡¦°¦ÃÎ¡¦Ê¡²¬¡¦Åìµþ¤Î7ÅÔ»Ô¤Ç14¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈVISION¡É¡£¿å¼ù¤Î¥é¥¤¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÁ´³Ú¶Ê¤Ç±ÇÁü±é½Ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢²ÄÆ°¼°LED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë»ë³Ð¸ú²Ì¤ò¶î»È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤È¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCONTEMPORARY EMOTION¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤«¤éÂåÉ½¶Ê¤Þ¤Ç25Ç¯¤Îµ°À×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë½¸¤Ã¤¿9,000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸Á´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¤Û¤É¤ÎµðÂç¤ÊLED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¼«Á³¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥ß¥¯¥í¤È¥Þ¥¯¥í¡¢À¤³¦¤Î¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁñ¸·¤Ê±ÇÁü¤Ë¡¢»þÀÞ¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤µ¤ì¤ë¿å¼ù¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ËÛÎ®¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·´ó¤»¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¥í¥´¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¹õ¤È»ç¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿½Å¸ü¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¥É¥ì¥¹°áÁõ¤òÃå¤¿¿å¼ù¤¬¥ê¥Õ¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÏ¯¡¹¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£¡ÖÅìµþ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤ÈÜü¤òÈô¤Ð¤·¡¢°µ´¬¤Î¥¢¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖUNLIMITED BEAT¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±ê¤ÎÃì¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢²Ð¤¬·ã¤·¤¯Çú¤¼¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü±é½Ð¤¬¡ØÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤Ç¤¢¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²«¶â¿§¤Îº½¤¬Éñ¤¦¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¡ÖOrchestral Fantasia¡×¡£¡ÖMoment of Truth¡×¤Ç¤Ï¹ß¤êÃí¤°¿ôÂ¿¤ÎÎ®À±¤¬¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤òÈþ¤·¤¯ºÌ¤ê¡¢ËÁÆ¬¤«¤é»ë³Ð¤Ë¤âÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤òÅ¸³«¡£³Æ³Ú¶Ê¤Î±ÇÁü±é½Ð¤Ï¡¢¿å¼ù¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤äÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©ºî¡£¤¤¤ï¤ÐÈà½÷¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Î¡È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡É¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò²ð¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¤¹¤ë»î¤ß¤À¡£LED¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÈLED¥Ñ¥Í¥ë¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î·Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥®¥ß¥Ã¥¯¤âÌÌÇò¤¤¡£
MC¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¸å¤íÂ¦¤Þ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿µÒÀÊ¤ÈÁ´¹ñ77¤«½ê¡Ê¢¨Æâ1¤«½ê¤Ï¡¢Åçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÃæ»ß¡Ë¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£Æü¤ÏºÇ¹â¤ÎÌë¤Ë¤¹¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤¾¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¿å¼ù¤Ï¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÅß¥½¥ó¥°¡ÖTearsʼ Night¡×¤ò¡¢¤·¤ó¤·¤ó¤È¹ß¤ëÀã¤Î±ÇÁü¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²Î¾§¡£°ìÅ¾¤·¤Æ·ã¤·¤¯²ÄÊÑ¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¸¸¼«ºß¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤¿¡ÖTrailblazer¡×¡¢Çò¤¤±©¤ÎÉñ¤¦±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê²ÎÀ¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡ÖPHANTOM MINDS¡×¤ÈÂ³¤¯¡£
¿å¼ù¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Cherry Boys¤Ë¤è¤ë¹±Îã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÁÞ¤ß¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¼¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¿å¼ù¤Ï¡¢¥Ü¥«¥íP¤ÎGiga¤ÈËÙ¹¾¾½ÂÀ¡ÊKemu¡Ë¤¬Äó¶¡¤·¤¿2025Ç¯¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¶Ê¡ÖÇïÆ°¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÀÎ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê±ÇÁü±é½Ð¤â¿·Á¯¤À¡£¤½¤³¤«¤éÁÖ²÷¤Ê¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ö¥¢¥ª¥¤¥¤¥í¡×¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¥Á¡¼¥à¤Îteam YO-DA¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¥Á¥¢¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇµÒÀÊ¤«¤éÀ¹Âç¤Ê¥³¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ÖPOWER GATE¡×¤ËÆÍÆþ¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ²£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¿å¼ù¤ÏÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¶î¤±½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁ÷¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¹ç¾§¤Ç°ìÂÎ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤ÈºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ò¾ö¤ß¤«¤±¡¢¿·µì¤Î³Ú¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¿å¼ù¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¹±Îã¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¤ª³Ú¤·¤ß´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿å¼ù¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿14Ëç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤´¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊç¤Ã¤¿¡Èº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¡É¤ÎºÇ¿Íµ¤¶Ê¤ò²Î¾§¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï2009Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØULTIMATE DIAMOND¡Ù¤è¤ê¡Ö¾¯Ç¯¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢¿å¼ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¥Á¥§¥ê¥Ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤³¤ÈÆ£ÎÍ²íÍµ¡Ê¥µ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ç±éÁÕ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢Ç®¤¯³ê¤é¤«¤Ê¥Ö¥í¥¦¤Ç¿å¼ù¤Î¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ðÇ®Åª¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¿§¤òÅº¤¨¤ë¡£Ç¾¹¼ºÉ¤«¤é¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó¿å¼ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Æ£ÎÍ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤éÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤È´¿À¼¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¿å¼ù¤¤¤ï¤¯¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´Ö¡×¡£¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤ÎÈþ¤·¤¤µ±¤¤¬ÀÚ¡¹¤È²Î¤òËÂ¤°¿å¼ù¤Î»Ñ¤òºÌ¤Ã¤¿¡ÖBrilliant Star¡×¡¢Ìµ¸Â¤ÎÀ±¡¹¤¬Éâ¤«¤Ö¶ä²Ï¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Îº¢¤Î½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¥á¥í¥¦¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡ÖBlueprint¡×¤È¡¢¿´¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ë¥Ð¥é¡¼¥É2¶Ê¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¸å¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¿å¼ù¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤¿¸å¤â¥Ð¥ó¥É¤¬¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê±éÁÕ¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤ÎÍ¾±¤¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
team YO-DA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¿å¼ù½Ð±é¤Î
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬²ñ¾ì¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾Àï¤Ï¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¡£µ¤ÉÊ°î¤ì¤ë¥É¥ì¥¹¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹°áÁõ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¥Þ¥¤¥¯¤òÁõÃå¤·¤¿¿å¼ù¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤ÎâÁ¤¤¸÷¤¬²ñ¾ìÃæ¤ò¾È¼Í¤·¤¿¡ÖTake a shot¡×¤«¤é¥µ¥¤¥Ð¡¼¤Ê±ÇÁü¤È¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¡ÖVirtual Cruiser¡×¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂ³¤±¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿Æ°¤¤È¶¦¤ËÌ¥¤»¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î²Î¾§¤Ïµ×¡¹¤È¤Ê¤ëR&BÄ´¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â·¯¤òÁÛ¤¤½Ð¤¹¤«¤é-again-¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤ë¿å¼ù¤Î»Ñ¤¬¥»¥Ô¥¢¿§¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉ½¾ð¤ò´Þ¤á¤Æ¥·¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤ÇËÜ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÆÍÆþ¡£¶ÊÃæ¤Ç¿¼¹È¤Î¥Õ¥ê¥ë¥É¥ì¥¹°áÁõ¤ËÁáÃåÂØ¤¨¤·¤¿²ÎÍØ¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¡ÖJustice to Believe¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÀÖ¤¤¥Ð¥é¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¤»¶¤ë¤Ê¤«¾ðÇ®Åª¤Ê²Î¤òºé¤«¤»¤ë¤È¡¢¡ÖÌ´¸¸¡×¤Ç¤ÏÍÅ¤·¤¯¤â°¼à¥¤ÊÍÎ´Û¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ê¡¢±ð¤ä¤«¤Ê»ÅÁð¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÄ°½°¤ò¾ðÇ°±²´¬¤¯Ì´¸¸¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤¦¡£¤½¤·¤ÆÀÄ¤ÈÀÖ¤ÎÇÈ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤Ê¤«²Ð¤ÎÄ»¤¬Èô¤Ö±ÇÁü¤¬¿å¼ù¤Î¶¯¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡ÖBRAVE PHOENIX¡×¡£°µÅÝÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤âÈÝ±þ¤Ê¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤ÎÌµÅ¨¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ7»þ´Ö¤¯¤é¤¤²Î¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤¬Í¤êÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¿å¼ù¡£20¼þÇ¯¤ÎºÝ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤È½Å¤Ê¤ê¥Ä¥¢¡¼¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î25¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤Î°¦¤ª¤·¤µ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ì´ü°ì²ñ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Î77ºÐ¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó25¼þÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¡ÖÌ¤Íè¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Î¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥Ä¥Ð¥µ¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸÷¤êµ±¤¯²Ö¡¹¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ¥¤·¤¯²¹¤«¤Ê²ÎÀ¼¡£¿å¼ù¼«¿È¤¬ºî»ì¡ÊµÈÌÚ³¨Î¤»Ò¤È¤Î¶¦ºî¡Ë¤·¤¿°¦¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶»¤ËÌÀÆü¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ë¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¤¹¤«¤µ¤º´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿À¹Âç¤Ê¡ÖÆà¡¹¡×¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÛÃÏ¤ò·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤Æ²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¿å¼ù¤ÏÂåÉ½¶Ê¡ÖETERNAL BLAZE¡×¤ò²Î¾§¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¿å¼ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¾ì¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬°ìÌÌ¥ª¥ì¥ó¥¸¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢±Ê±ó¤Î±ê¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¡£·è¤á¤Î¡ÈETERNAL BLAZE¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç²ñ¾ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ç¾§¡õ¥¸¥ã¥ó¥×¡£¤ä¤Ï¤êÈà½÷¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤³¤Î¶Ê¤ò·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡ÖETERNAL BLAZE¡×¤ÈÊÂ¤ÖÂåÉ½¶Ê¡Ö¿¼°¦¡×¤Ø¡£Çò¤ÈÀÄ¤¬¤Þ¤Ð¤é¤Ë¸÷¤ëµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¤Ë¤â´¶¾ð¤¬°î¤ì½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç²Î¤òÆÏ¤±¡¢Íî¤Á¥µ¥Ó¤Ç¶»¸µ¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¤È¥é¥¹¥µ¥Ó¤Ë¤«¤±¤Æ°ìµ¤¤ËÁÛ¤¤¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾¾§¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¹±Îã¤Î°§»¢¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¹¡ª¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤ò²þ¤á¤Æ³Î¤«¤á¹ç¤¦¤È¡¢¤³¤³¤Ç´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¡£2026Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡È¤Ê¤Î¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î´°Á´¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖCRIMSON BULLET¡×¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ7·î8Æü¡Ê¤Ê¤Î¤Ï¤ÎÆü¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤ËÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥é¥¤¥Ö¡ÈNANA MIZUKI LIVE GRACE 2026 -OPUS IV-¡É¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2026Ç¯¤âÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¿å¼ùÆà¡¹¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¡ª¡×¤ÈÍ¶¤¦¤È¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¿å¼ù¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¡ÖAwesome¡ª¡×¤Ø¡£¥Á¥§¥ê¥Ü¤Î´ÈÂâ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥Ó¡¼¥È¤Î¿´¤¬ÃÆ¤à±éÁÕ¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡ÈºÇ¹â¡ª¡É¤Î¤Ò¤È»þ¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£Â³¤¯¡ÖPOP MASTER¡×¤Ç¤Ï¡¢team YO-DA¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æú¿§¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢¿å¼ù¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¹Ô¤¸ò¤¤¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤Î¶ù¡¹¤Ë¤Þ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÇ¯ÂåÊÌ¤ËÊ¬¤±¤¿¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç½õÁö¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡ÖVitalization¡×¤ò¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥é¥¹¥È¤ËÅêÆþ¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤È¥ì¡¼¥¶¡¼±é½Ð¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¥®¥é¥®¥é¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¸÷¤òÊü¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò¤Êü¤Ä¤«¤ÎÇ¡¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀä¾§¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÇ®µ¤¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤È¶¦¤Ë¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤ÆÀ¹Âç¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£»ß¤à¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥ë¤¬¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼½éÆü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢ºÇ¹â¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤È¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¿å¼ù¤¬¡¢25¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Öinnocent starter¡×¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀèÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù¤Ë¿·¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢¿å¼ù¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê²Î¤À¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é20¿ôÇ¯¤ò·Ð¤¿º£¤â¡¢¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ô¥å¥¢¤ÊÁÛ¤¤¤È¡¢¿å¼ù¤Î²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤¹ç¤¦½ã¿¿¤Ê²Î¿´¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¾Ð´é¤ÇÁ°¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¡È¤¢¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¡É¡¢25¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¤¿¡£
LED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¶î»È¤·¤¿Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢25Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤¿¤Á¤ò¿·Á¯¤Ê·Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤ò·Ò¤°¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¿å¼ù¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈà½÷¤¬Äó¼¨¤·¤¿Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç·ë¼Â¤¹¤ë¤Î¤«¡£2026Ç¯¤Î³èÆ°¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
PHOTO¡§¾åÈÓºä°ì¡¦ÁýÅÄ·Ä
¡ÈNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
¡ü³«ºÅ¾ðÊó
¡ÈNANA MIZUKI LIVE GRACE 2026 -OPUS ¸-¡É
ÆüÄø¡§9·î22Æü(²ÐŽ¥½Ë)¡¢23Æü(¿åŽ¥½Ë)
²ñ¾ì¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û
¡ÈNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡ÉTOYOTA ARENA TOKYO ÊüÁ÷·èÄê
ÊüÁ÷¶É:¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î29Æü(Æü)19:00¡Á
¡ÈÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢ ¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025¡ÖSymphoNaree¡Ê¥·¥ó¥Õ¥©¥Ê¡¼¥ì¡Ë¡×¡ÉÊüÁ÷·èÄê
ÊüÁ÷¶É:¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î1Æü(Æü) 17:30¡Á20:00
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖCRIMSON BULLET¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯7·î8Æü(¿å)
ÉÊÈÖ¡§KICM-2170
²Á³Ê¡§Äê²Á¡ï1,430¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï1,300¡Ë
½é²óÆÃÅµ¡§³°È¢»ÅÍÍ
¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î21Æü(¿å)
¡ã¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ Vocalless CD¡ä
¥¥ó¥¯¥êÆ²¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤ß
¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù½é²ó¸ÂÄêÈ×+Vocalless CD
¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÈÆ±ÆâÍÆ¤ÎVocalless ver.¤ò¼ýÏ¿
ÉÊÈÖ¡§ECB-1822
²Á³Ê¡§¡ï9,647(ÀÇ¹þ)
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ× CD¡ÜBlu-ray¡ä
ÉÊÈÖ¡§KICS-94238
²Á³Ê¡§\8,470 (ÀÇ¹þ)
½é²ó¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ¡§Blu-ray+¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯+ÆÃÀ½BOX»ÅÍÍ
¡ãÄÌ¾ïÈ× CD¡ä
ÉÊÈÖ¡§KICS-4238
²Á³Ê¡§Äê²Á \3,300 (ÀÇ¹þ)
