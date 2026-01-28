ソフトバンク、SoftBank向けケータイ「キッズフォン4」を発表！2月20日発売で価格は2万9520円。新プラン提供や割引実施で半年間月額0円に
|SoftBank向けケータイ「キッズフォン4」が登場！2月20日発売で、新プラン「基本プラン2（キッズフォン）」も提供
ソフトバンクは27日、携帯電話サービス「SoftBank」向け新商品として子供が安心・安全に使用できる機能を豊富に搭載したフィーチャーフォン（ケータイ）「キッズフォン4（型番：A503ZT）」（ZTE製）を発表しています。発売日は2026年2月20日（金）で、販路はソフトバンクショップや量販店などのSoftBank取扱店および公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」などとなっています。
さらに家族がSoftBankの「ペイトク」などの対象の料金プランに加入している場合に基本プラン2（キッズフォン）の月額基本料が翌月から6カ月間無料（8カ月目以降748円／月）になるキャンペーンを実施します。キャンペーンへの申し込みが必要で、現時点でキャンペーンの終了時期は未定となっており、終了する場合は公式Webサイトなどで案内するということです。また家族が加入している対象の料金プランには「ペイトク無制限」および「ペイトク50」、「ペイトク30」のほか、「メリハリ無制限＋」や「メリハリ無制限」、「メリハリプラン」、「ウルトラギガモンスター＋」があり、ウルトラギガモンスター＋には「データプラン50GB＋」および「データ定額50GBプラス」が含まれます。
キッズフォン4は2023年1月に発売された「キッズフォン3（型番：A201ZT）」に続くタッチ操作に対応した「キッズフォン」シリーズ第4弾で、以前は「みまもりケータイ」シリーズとして展開していた子ども向けケータイの最新機種です。なお、開発・製造は前機種のキッズフォン3や初代「キッズフォン（型番：701ZT）」と同様にZTEとなっており、第2弾の「キッズフォン2（型番：901SI）」のみがセイコーソリューションズです。
ディスプレイはキッズフォン3の約3.5インチHD+（720×1440ドット）TFT液晶（約460ppi）よりも少しだけ大画面化したものの、解像度は低くなった約3.6インチHD+（720×1280ドット）TFT液晶（約408ppi）となり、引き続いて耐衝撃（MIL-STD-810G準拠）にも対応して丈夫で画面が割れにくくなっていますが、防水がIPX5・IPX7準拠からIPX5・IPX8準拠、防塵がIP5X準拠からIP6X準拠に強化されています。サイズは約109×56×14.2mm、質量は約117g、本体カラーはライトブルー、ラベンダー、ブラックの3色展開。
|機種
|キッズフォン4
|キッズフォン3
|キッズフォン2
|キッズフォン
|型番
|A503ZT
|A201ZT
|901SI
|701ZT
|メーカー
|ZTE
|ZTE
|セイコーソリューションズ
|ZTE
|発売日
|2026年2月20日
|2023年1月27日
|2020年1月17日
|2018年4月13日
|大きさ
|109×56×14.2mm
|105×52×14.9mm
|107.5×54.6×13.8mm
|100×57×15.3
|重さ
|117g
|115g
|112.4g
|110g
|本体色
|ライトブルー
ラベンダー
ブラック
|ホワイト
ミント
ブルー
|ミント
イエロー
ライトブルー
|ブルー
ピンク
イエロー
|画面
|3.6型TFT液晶
|3.5型TFT液晶
|3.1型TFT液晶
|2.8型TFT液晶
|電池容量
|2000mAh
|1700mAh
|1490mAh
|1200mAh
|防水
|⚪︎（IPX5・IPX8）
|⚪︎（IPX5・IPX7）
|⚪︎（IP5X・IPX7）
|⚪︎（IPX5）
|防塵
|⚪︎（IP6X）
|⚪︎（IP5X）
|⚪︎（IP5X）
|⚪︎（IP5X）
|耐衝撃
|⚪︎（MIL）
|⚪︎（MIL）
|⚪︎（MIL）
|ー
機能的には登録している宛先のみと通話・メールができる機能に加え、キッズフォン4を持っている子供の居場所を確認できる「位置ナビ」（月額使用料220円）や子供が家に着いたら保護者に通知が届く「ただいま通知」のほか、子供が交通系ICカードをタッチすると時刻・場所・残高が保護者に通知される「タッチでメール」や「防犯ブザー」などの充実のみまもり機能に対応しています。また位置情報取得は2つの周波数帯に対応したデュアルバンドA-GNSS（GPSなど）に対応しているため、これまでのキッズフォンシリーズよりも位置情報取得の精度が向上しています。
さらにWebブラウザーを搭載しておらず、アプリのインストール機能も対応していないため、有害なWebページやSNSでのトラブルの防止になります。加えて利用時間制限や遠隔ロックなども備えており、安心して子供に持たせることが可能できるとのこと。使い勝手も向上しており、本体右側面に便利な物理キー「ショートカットボタン」を搭載し、子供が良く使うアプリや機能をワンタッチですぐに起動でき、急いでいるときや緊急時にも素早く操作できます。
他にもNFC Type A／Bに対応し、専用アプリで交通系ICカードのチャージ残高や利用履歴が確認できるようになっているほか、カメラで撮影すると漢字の読み方などを教えてくれる学習サポート機能「これなにAI」（保護者の設定によりオン・オフを切り替え可能）をはじめ、カクダイ製菓が製造・販売している主力商品であるラムネ菓子の人気キャラクター「クッピーラムネ」の壁紙やメールでのスタンプを搭載するなどによって子供が毎日楽しく利用できるようになっています。
バッテリー容量も前機種のキッズフォン3と比べて17％向上した2000mAhとなり、約1週間充電することなく使用できるようになっており、連続通話時間（静止時）は4G（FDD-LTE方式）で約926分、連続待受時間（静止時）は4G LTE（FDD-LTE方式）で約260時間、4G（AXGP方式）で約285時間とキッズフォン3よりも伸びており、引き続いて外部接続・充電端子はUSB Type-Cを採用し、充電時間は約61分（USB Type-C PD-PPS対応 ACアダプタ使用時）となっています。
その他の仕様ではQualcomm製チップセット（SoC）「SM6115pro」（オクタコアCPU「2.1GHz×4コア＋2.0GHz×4コア」）や2GB内蔵メモリー（RAM）、64GB内蔵ストレージ、約800万画素CMOSリアカメラ、約500万画素CMOSフロントカメラ、IEEE802.11b／g／n準拠（2.4GHz）の無線LAN（Wi-Fi）、緊急速報メールなど。ワンセグやフルセグ、ハイレゾ音源、外部ストレージスロット、おサイフケータイ（FeliCa）、Bluetooth、赤外線通信、ワイヤレス充電、国際ローミング、テザリングには非対応。
携帯電話ネットワークの対応周波数帯はFDD-LTE方式のBand 1および3、8、AXGP方式（TDD-LTE方式互換）のBand 41のみで、SIMも引き続いてeSIMのみのシングルSIMとなっています。なお、VoLTEには対応していますが、VoLTE（HD+）やVoNRには対応しておらず、5G（NR方式）や3G（W-CDMA方式）、2G（GSM方式）も非対応です。なお、OSはAndroid 14ベースとなっています。
|機種（読み方）
|キッズフォン4（キッズフォン フォー）
|型番
|A503ZT
|サイズ（幅×高さ×厚さ）
|約109×56×14.2mm
|質量
|約117g
|カラーバリエーション
|ライトブルー、ラベンダー、ブラック
|ディスプレイ
|約3.6インチHD+（1280×720ドット）
TFT液晶
|チップセット
|Qualcomm SM6115pro
|内蔵メモリー
|2GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|外部ストレージ
|ー
|カメラ（有効画素数）
|背面
|約800万画素
|前面
|約500万画素
|電池容量
|2000mAh
|充電端子
|USB Type-C
|連続通話時間／連続待受時間
|FDD-LTE網
|約926分／約260時間
|AXGP網
|−／約285時間
|おサイフケータイ（FeliCa）／NFC
|−／⚪︎
|フルセグ／ワンセグ／ラジオ
|−／−／−
|防水／防塵／耐衝撃
|⚪︎（IPX5、IPX8）／⚪︎（IP6X）／⚪︎（MIL）
|生体認証
|ー
|ハイレゾ音源
|ー
|Bluetooth
|ー
|Wi-Fi（対応規格、周波数）
|IEEE802.11b／g／n（2.4GHz）
|SIM
|eSIM
|VoLTE／VoLTE（HD+）／VoNR
|⚪︎／ー／ー
|通信方式
|こちらをご覧ください。
|メーカー
|ZTE
記事執筆：memn0ck
