ソフトバンクは27日、携帯電話サービス「SoftBank」向け新商品として子供が安心・安全に使用できる機能を豊富に搭載したフィーチャーフォン（ケータイ）「キッズフォン4（型番：A503ZT）」（ZTE製）を発表しています。発売日は2026年2月20日（金）で、販路はソフトバンクショップや量販店などのSoftBank取扱店および公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」などとなっています。

また価格（金額はすべて税込）はソフトバンクオンラインショップなどの直営店では29,520円（分割では1,230円／月×24回）で、キッズフォン4の発売に合わせてキッズフォンや「みまもりケータイ」向けの新しい料金プラン「基本プラン2（キッズフォン）」の提供を開始し、月額基本料は748円で1回5分以内の国内通話や家族への5分を超える国内通話、メール（MMS）の送受信料が無料となり、さらにキッズフォン4や「キッズフォン3」の場合にあんしんみまもりサービスとして好評な「タッチでメール」（月額550円）を追加料金なしで利用できます。なお、基本プラン2（キッズフォン）の提供開始に合わせて既存の「基本プラン（みまもりケータイ／キッズフォン）」の新規申込の受け付けを終了します。

さらに家族がSoftBankの「ペイトク」などの対象の料金プランに加入している場合に基本プラン2（キッズフォン）の月額基本料が翌月から6カ月間無料（8カ月目以降748円／月）になるキャンペーンを実施します。キャンペーンへの申し込みが必要で、現時点でキャンペーンの終了時期は未定となっており、終了する場合は公式Webサイトなどで案内するということです。また家族が加入している対象の料金プランには「ペイトク無制限」および「ペイトク50」、「ペイトク30」のほか、「メリハリ無制限＋」や「メリハリ無制限」、「メリハリプラン」、「ウルトラギガモンスター＋」があり、ウルトラギガモンスター＋には「データプラン50GB＋」および「データ定額50GBプラス」が含まれます。


キッズフォン4は2023年1月に発売された「キッズフォン3（型番：A201ZT）」に続くタッチ操作に対応した「キッズフォン」シリーズ第4弾で、以前は「みまもりケータイ」シリーズとして展開していた子ども向けケータイの最新機種です。なお、開発・製造は前機種のキッズフォン3や初代「キッズフォン（型番：701ZT）」と同様にZTEとなっており、第2弾の「キッズフォン2（型番：901SI）」のみがセイコーソリューションズです。

ディスプレイはキッズフォン3の約3.5インチHD+（720×1440ドット）TFT液晶（約460ppi）よりも少しだけ大画面化したものの、解像度は低くなった約3.6インチHD+（720×1280ドット）TFT液晶（約408ppi）となり、引き続いて耐衝撃（MIL-STD-810G準拠）にも対応して丈夫で画面が割れにくくなっていますが、防水がIPX5・IPX7準拠からIPX5・IPX8準拠、防塵がIP5X準拠からIP6X準拠に強化されています。サイズは約109×56×14.2mm、質量は約117g、本体カラーはライトブルー、ラベンダー、ブラックの3色展開。

機種キッズフォン4キッズフォン3キッズフォン2キッズフォン
型番A503ZTA201ZT901SI701ZT
メーカーZTEZTEセイコーソリューションズZTE
発売日2026年2月20日2023年1月27日2020年1月17日2018年4月13日
大きさ109×56×14.2mm105×52×14.9mm107.5×54.6×13.8mm100×57×15.3
重さ117g115g112.4g110g
本体色ライトブルー
ラベンダー
ブラック		ホワイト
ミント
ブルー		ミント
イエロー
ライトブルー		ブルー
ピンク
イエロー
画面3.6型TFT液晶3.5型TFT液晶3.1型TFT液晶2.8型TFT液晶
電池容量2000mAh1700mAh1490mAh1200mAh
防水⚪︎（IPX5・IPX8）⚪︎（IPX5・IPX7）⚪︎（IP5X・IPX7）⚪︎（IPX5）
防塵⚪︎（IP6X）⚪︎（IP5X）⚪︎（IP5X）⚪︎（IP5X）
耐衝撃⚪︎（MIL）⚪︎（MIL）⚪︎（MIL）






機能的には登録している宛先のみと通話・メールができる機能に加え、キッズフォン4を持っている子供の居場所を確認できる「位置ナビ」（月額使用料220円）や子供が家に着いたら保護者に通知が届く「ただいま通知」のほか、子供が交通系ICカードをタッチすると時刻・場所・残高が保護者に通知される「タッチでメール」や「防犯ブザー」などの充実のみまもり機能に対応しています。また位置情報取得は2つの周波数帯に対応したデュアルバンドA-GNSS（GPSなど）に対応しているため、これまでのキッズフォンシリーズよりも位置情報取得の精度が向上しています。





さらにWebブラウザーを搭載しておらず、アプリのインストール機能も対応していないため、有害なWebページやSNSでのトラブルの防止になります。加えて利用時間制限や遠隔ロックなども備えており、安心して子供に持たせることが可能できるとのこと。使い勝手も向上しており、本体右側面に便利な物理キー「ショートカットボタン」を搭載し、子供が良く使うアプリや機能をワンタッチですぐに起動でき、急いでいるときや緊急時にも素早く操作できます。

他にもNFC Type A／Bに対応し、専用アプリで交通系ICカードのチャージ残高や利用履歴が確認できるようになっているほか、カメラで撮影すると漢字の読み方などを教えてくれる学習サポート機能「これなにAI」（保護者の設定によりオン・オフを切り替え可能）をはじめ、カクダイ製菓が製造・販売している主力商品であるラムネ菓子の人気キャラクター「クッピーラムネ」の壁紙やメールでのスタンプを搭載するなどによって子供が毎日楽しく利用できるようになっています。




バッテリー容量も前機種のキッズフォン3と比べて17％向上した2000mAhとなり、約1週間充電することなく使用できるようになっており、連続通話時間（静止時）は4G（FDD-LTE方式）で約926分、連続待受時間（静止時）は4G LTE（FDD-LTE方式）で約260時間、4G（AXGP方式）で約285時間とキッズフォン3よりも伸びており、引き続いて外部接続・充電端子はUSB Type-Cを採用し、充電時間は約61分（USB Type-C PD-PPS対応 ACアダプタ使用時）となっています。

その他の仕様ではQualcomm製チップセット（SoC）「SM6115pro」（オクタコアCPU「2.1GHz×4コア＋2.0GHz×4コア」）や2GB内蔵メモリー（RAM）、64GB内蔵ストレージ、約800万画素CMOSリアカメラ、約500万画素CMOSフロントカメラ、IEEE802.11b／g／n準拠（2.4GHz）の無線LAN（Wi-Fi）、緊急速報メールなど。ワンセグやフルセグ、ハイレゾ音源、外部ストレージスロット、おサイフケータイ（FeliCa）、Bluetooth、赤外線通信、ワイヤレス充電、国際ローミング、テザリングには非対応。

携帯電話ネットワークの対応周波数帯はFDD-LTE方式のBand 1および3、8、AXGP方式（TDD-LTE方式互換）のBand 41のみで、SIMも引き続いてeSIMのみのシングルSIMとなっています。なお、VoLTEには対応していますが、VoLTE（HD+）やVoNRには対応しておらず、5G（NR方式）や3G（W-CDMA方式）、2G（GSM方式）も非対応です。なお、OSはAndroid 14ベースとなっています。

【SoftBank向け「キッズフォン4」の主な仕様】
機種（読み方）キッズフォン4（キッズフォン フォー）
型番A503ZT
サイズ（幅×高さ×厚さ）約109×56×14.2mm
質量約117g
カラーバリエーションライトブルー、ラベンダー、ブラック
ディスプレイ約3.6インチHD+（1280×720ドット）
TFT液晶
チップセットQualcomm SM6115pro
内蔵メモリー2GB
内蔵ストレージ64GB
外部ストレージ
カメラ（有効画素数）背面約800万画素
前面約500万画素
電池容量2000mAh
充電端子USB Type-C
連続通話時間／連続待受時間FDD-LTE網約926分／約260時間
AXGP網−／約285時間
おサイフケータイ（FeliCa）／NFC−／⚪︎
フルセグ／ワンセグ／ラジオ−／−／−
防水／防塵／耐衝撃⚪︎（IPX5、IPX8）／⚪︎（IP6X）／⚪︎（MIL）
生体認証
ハイレゾ音源
Bluetooth
Wi-Fi（対応規格、周波数）IEEE802.11b／g／n（2.4GHz）
SIMeSIM
VoLTE／VoLTE（HD+）／VoNR⚪︎／ー／ー
通信方式こちらをご覧ください。
メーカーZTE


記事執筆：memn0ck


