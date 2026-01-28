Appleが重要な不具合を修正した「iOS 18.7.4」と「iPadOS 18.7.4」を提供開始！26以降に非対応のiPhone XS・XRなど向け
Appleは26日（現地時間）、iPhoneおよびiPod touch向けプラットフォーム「iOS」とiPad向けプラットフォーム「iPadOS」において前バージョン「iOS 18」や「iPadOS 17」の最新版「iOS 18.7.4（22H218）」および「iPadOS 18.7.4（22H218）」を提供開始したとお知らせしています。変更点はともに重要な不具合の修正が含まれているとされており、セキュリティーアップデートについては少なくともCVEに登録されている脆弱性はないとのこと。
なお、同社では合わせてiPhoneやiPadなど向けに最新の「iOS 26.2.1」および「26.2.1」、それより古い機種の「iOS 16.7.13」および「iPadOS 16.7.13」、「iOS 15.8.6」および「iPadOS 15.8.6」、「iOS 12.5.8」および「iPadOS 12.5.8」、スマートウォッチ「Apple Watch」向け「watchOS 26.2.1」なども配信開始しています。
Appleでは2021年に提供開始したiOS 15およびiPadOS 15から一定期間は次の最新バージョンに更新せずに既存のバージョンに留まる機能を提供しており、2025年9月に最新のiOS 26やiPadOS 26の正式版が配信開始されましたが、引き続いてしばらくiOS 18やiPadOS 18で使う場合を対象にセキュリティー修正のみを行ったソフトウェア更新を提供しており、今回、新たにiOS 18.7およびiPadOS 18.7の最新バージョンとなるiOS 18.7.4およびiPadOS 18.7.4が提供開始されました。
iOS 18やiPadOS 18の対象機種の場合には「設定」→「情報」→「ソフトウェア・アップデート」を表示すると、画面の下部に「その他の利用可能なアップデート」として「iOS 26にアップグレード」または「iPadOS 26にアップグレード」が表示されるのでそこからiOS 26やiPadOS 26に更新できるほか、iOS 18やiPadOS 18にアップグレードを選ばない場合にはiOS 18.7.4やiPadOS 18.7.4の更新画面で「ダウンロードしてインストール」を押せばiOS 18.7.4やiPadOS 18.7.4に更新されます。
なお、これまでのAppleの動きからするとしばらくはiOS 18やiPadOS 18へのセキュリティー修正が継続して提供されると思われます。なお、単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone XS MaxでiOS 18.7.3からの場合では351.3MBとなっています。更新は従来通りにiTunesをインストールしたWindowsおよびMacとUSB-Lightningケーブルで接続しても実施できます。Appleが案内しているアップデートの内容およびセキュリティー修正は以下の通り。
iOS 18.7.4
このアップデートには重要なバグ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください：
https://support.apple.com/ja-jp/100100
iPadOS 18.7.4
このアップデートには重要なバグ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください：
https://support.apple.com/ja-jp/100100
