Appleは26日（現地時間）、iPhoneおよびiPod touch向けプラットフォーム「iOS」とiPad向けプラットフォーム「iPadOS」において前バージョン「iOS 16」や「iPadOS 16」の最新版「iOS 16.7.13（20H365）」および「iPadOS 16.7.13（20H365）」を提供開始したとお知らせしています。変更点はともに重要な不具合の修正が含まれているとされており、セキュリティーアップデートについては少なくともCVEに登録されている脆弱性はないとのこと。

対象機種はiOS 16やiPadOS 16の対応機種でiPhone 8以降およびiPhone SE（第2世代）以降、iPad（第5世代以降）、iPad Air（第3世代以降）、iPad mini（第5世代以降）、iPad Pro（全モデル）のうちの次の最新メジャーバージョン「iOS 17」や「iPadOS 17」に対応していない機種となり、具体的にはiPhone XやiPhone 8、iPhone 8 Plus、iPad（第5世代）、12.9インチiPad Pro（第1世代）、9.7インチiPad Pro向けとなり、これらの製品にて無料で更新可能となっています。

その他、同社では合わせてiPhoneやiPadなど向けに最新の「iOS 26.2.1」および「26.2.1」、それより古い機種の「iOS 18.7.4」および「iPadOS 18.7.4 」、「iOS 15.8.6」および「iPadOS 15.8.6」、「iOS 12.5.8」および「iPadOS 12.5.8」、スマートウォッチ「Apple Watch」向け「watchOS 26.2.1」なども配信開始しています。


Appleでは2021年に提供開始したiOS 15およびiPadOS 15から一定期間は次の最新バージョンに更新せずに既存のバージョンに留まる機能を提供しており、2025年9月に最新のiOS 26やiPadOS 26が配信開始されていますが、現在もより古いバージョンも不定期で新しいリリースがあり、iOS 16やiPadOS 16についても脆弱性や不具合を修正するソフトウェア更新を提供しています。今回、そんなiOS 16・iPadOS 16の最新バージョンとなるiOS 16.7.13およびiPadOS 16.7.13を提供開始しました。

更新は従来通り各製品本体のみでOTA（On-The-Air）によりダウンロードで行え、方法としては、「設定」→「一般」→「ソフトウェア・アップデート」から行います。なお、単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone XではiOS 16.7.12からな207.8MBとなっています。その他、更新は従来通りにiTunesをインストールしたWindowsおよびMacとUSB-Lightningケーブルで接続しても実施できます。Appleが案内しているアップデートの内容は以下の通り。

iOS 16.7.13
このアップデートには重要なバグ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。

Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください：
https://support.apple.com/ja-jp/100100


iPadOS 16.7.13
このアップデートには重要なバグ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。

Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください：
https://support.apple.com/ja-jp/100100


