通貨オプション ボラティリティー 短期が再び上昇、ドル安進行や介入警戒など

通貨オプション ボラティリティー 短期が再び上昇、ドル安進行や介入警戒など



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 12.03 10.36 9.89 9.40

1MO 10.75 8.51 9.47 7.57

3MO 9.73 7.82 8.81 7.41

6MO 9.48 7.73 8.80 7.73

9MO 9.38 7.70 8.82 7.90

1YR 9.29 7.73 8.82 8.02





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 9.86 11.46 12.26

1MO 9.39 9.90 10.10

3MO 9.05 9.39 9.34

6MO 9.22 9.55 9.14

9MO 9.34 9.70 9.06

1YR 9.38 9.79 8.98

東京時間16:31現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は１２％付近、ユーロドルは１０．４％付近などに上昇している。ドル円にとってはドル安とともに介入警戒による円高の動きが広がっている。ユーロドルはドル安圧力を受けて、節目となる1.2000レベルに到達した。いずれも次のステージに向けたヘッジ需要高まる状況となっている。本日NY午後には米FOMCイベントも控えており、短期相場変動が大きくなりやすい相場局面となっている。

