欧州株 半導体株買われ、高級ブランド株売られる
東京時間17:19現在
英ＦＴＳＥ100 10206.61（-1.19 -0.01%）
独ＤＡＸ 24910.44（+16.00 +0.06%）
仏ＣＡＣ40 8102.16（-50.66 -0.62%）
スイスＳＭＩ 13144.55（-71.68 -0.55%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:19現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49183.00（+24.00 +0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 7034.00（+25.50 +0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 26306.50（+233.50 +0.90%）
