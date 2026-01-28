欧州株　半導体株買われ、高級ブランド株売られる
東京時間17:19現在
英ＦＴＳＥ100　 10206.61（-1.19　-0.01%）
独ＤＡＸ　　24910.44（+16.00　+0.06%）
仏ＣＡＣ40　 8102.16（-50.66　-0.62%）
スイスＳＭＩ　 13144.55（-71.68　-0.55%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
ダウ平均先物MAR 26月限　49183.00（+24.00　+0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　7034.00（+25.50　+0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　26306.50（+233.50　+0.90%）