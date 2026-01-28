¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ë¡×ÂèÆó´ü¡¢¿·PV¡õ¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¸ø³«
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ëII¡×PVÂè°ìÃÆ | 2026.7 ON AIR!!
(C)º´²ìºê¤·¤²¤ë¡¦ÆéÅç¥Æ¥Ä¥Ò¥í¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ëⅡ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
7·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡¦BSÄ«ÆüÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ëII¡×¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢PVÂè°ìÃÆ¡¢ÂèÆó´ü¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦º´²ìºê¤·¤²¤ë¡õ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦ÆéÅç¥Æ¥Ä¥Ò¥í¤Ë¤è¤ë¥Î¥Ù¥ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿²¦Æ»¤Î·õµÒÌµÁÐ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¡¢ÆãÆ£ÏÂ¼ù¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ä¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ2¥¿¥¤¥È¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥êー¥ºÎß·×900ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
¸¶ºî¥Î¥Ù¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥áÂè°ì´ü¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¡¢Prime Video¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Î¤½¤ÎÀè¤Øー¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Î¸µ¡¢·îÌÀ¤«¤ê¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Æ»¾ì¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ù¥ê¥ë¡¦¥¬ー¥Ç¥Ê¥ó¥È¤¬·è°Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌÚÅá¤ò¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢´ã¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ëÉã¤Î¥â¥ë¥Ç¥¢¡¦¥¬ー¥Ç¥Ê¥ó¥È¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÆüTV¥¢¥Ë¥áÂèÆó´ü¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò½ª¤¨¤¿¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£Âè°ì´ü¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¿Æ»Ò¤ä»ÕÄï¤È¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡¢¿´ÍýÉÁ¼Ì¤¬¿§Ç»¤¯¤Ê¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤ÎÀ®Ä¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¥Ù¥ê¥ë¡¦¥¬ー¥Ç¥Ê¥ó¥È¡§Ê¿ÅÄ¹ÌÀ
¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó·õÀ»II¡×¥Ù¥ê¥ëIIÌò¡¦Ê¿ÅÄ¹ÌÀII¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢¥»¥ê¥Õ¡õ¥Ü¥ä¥¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¸ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ä¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢Âè°ì´ü¤è¤ê³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¿Í´Ö´Ø·¸¤ä·õ½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤¬¿¼¤¯Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´ÍýÉÁ¼Ì¤âÁ¡ºÙ¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤·¤¿¥Ù¥ê¥ëII¡¢¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¤¾¡ª·õ½Ñ¥·ー¥ó¤Î¼ýÏ¿¤â¿Ê²½¤·¤¿¥¹¥Ôー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ó¤Ã¡ª¤¤Ã¤È¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤µ¤óÃ£II¤ÎÀ®Ä¹¤âÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÊ¿ÅÄ¹ÌÀII¡¢Á´¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ã¡ª¡ª¡ª¥¢¥ê¥åー¥·¥¢¡¦¥·¥È¥é¥¹¡§Åì»³Æà±û
º£²ó¤ÎÊª¸ì¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êâ¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ê¥ëÀèÀ¸¤Ï¤È¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤ÎÀï¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ê¥åー¥·¥¢¤Ï¤È¤¢¤ëÎø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥Ù¥ê¥ëÀèÀ¸¤â¤â¤¦Èà½÷¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿¶¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡©
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥ß¥å¥¤¤È¤Î²ÈÂ²Áü¤Ë¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¿´¾ð¤ò¤É¤¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤«¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂèÆó´ü¡£¤¼¤ÒÁÇÅ¨¤Ê³§¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥¹¥ì¥Ê¡¦¥ê¥µ¥ó¥Ç¥é¡§¾åÅÄÆ·
¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÎÂèÆó´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª
Âè°ì´ü¤Î¥é¥¹¥È¤ËÀèÀ¸¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥ì¥Ê¤Ï¡¢ÂèÆó´ü¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡¢Âè°ì´ü¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î¥·ー¥ó¤â¤¢¤ë¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÂèÆó´ü¤ÏÇ®¤¤¥·ー¥ó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç»ä¼«¿È¤â¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÂèÆó´ü¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¥¯¥ë¥Ë¡¦¥¯¥ëー¥·¥¨¥ë¡§¹À¥¤æ¤¦¤
¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÀèÀ¸¤Î¤â¤È¤ØÌµ¼Ùµ¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Ë¤Ï¡¢ÂèÆó´ü¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¶ÚÆù¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÀèÀ¸¤ÈÄï»Ò¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¼Â¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤âÂèÆó´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ì´ü¤«¤é¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ÎÃç¤â¤è¤ê¿¼¤Þ¤ê¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢»þ¤Ë¤ÏÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂèÆó´ü¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥Õ¥£¥Ã¥»¥ë¡¦¥Ïー¥Ù¥éー¡§ÌðÌîÈÞºÚ´î
°ú¤Â³¤¥Õ¥£¥Ã¥»¥ë¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡¢ÌðÌîÈÞºÚ´î¤Ç¤¹¡£¸ý¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÉ½¾ðÊÑ²½¤Î¤¢¤ë»Ò¤Ê¤Î¤ÇÂè°ì´ü°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¥Ù¥ê¥ëÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¡£¥ß¥å¥¤¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¢¡§ÃçÅÄ¤¢¤ê¤µ
Âè°ì´ü¤«¤é°ú¤Â³¤¥ß¥å¥¤¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¢¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÃçÅÄ¤¢¤ê¤µ¤Ç¤¹¡£Âè°ì´ü¤Ç¤Ï¥Ù¥ê¥ë¤È¤Î»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥å¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂèÆó´ü¤Ç¤Ï³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥Ù¥ê¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Î»Ñ¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª¤ª¤Ã¤µ¤ó·õÀ»ÂèÆó´ü¡¢¤¼¤Ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¥ëー¥·ー¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡§ºØÆ£ÀéÏÂ
¥ëー¥·ー¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÌµÅ¨´¶¤ÈÄ¶±Û´¶¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï³ä¤È¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¿¥¤¥×¤Ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÆÀÆñ¤¯½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢¡¢¡¢Æñ¤·¤¤¸À¤¤²ó¤·¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Æñ²ò¤ÊÃ±¸ì¤è¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡ª(¾Ð)¤È¡¢¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ÊËÜ²»¤âÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÆ¤ÓÈà½÷¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¥Ø¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥É¥é¥¦¥È¡§ÀÐÀî³¦¿Í
¤ª¤Ã¤µ¤ó·õÀ»¤ÎÂèÆó´ü¤¬¤Ä¤¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡ªÂè°ì´ü¤Î¤¢¤Î·ãÀï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥Ù¥ê¥ëÅÂ¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¶ìÆñ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥Ø¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¤â¤³¤ÎÂèÆó´ü¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤È¡¢¥Ø¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¤Ø¤Î²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¤¢¤ê¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ëËÍ¼«¿È¤âÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ê¥ëÅÂ¤¬Êâ¤à·õÀ»¤Ø¤ÎÆ»¤È¶¦¤Ë¡¢²æ¡¹µ³»ÎÃÄ¤ÎÀ®Ä¹¤â¤´ÃíÌÜ²¼¤µ¤¤¡£¥â¥ë¥Ç¥¢¡¦¥¬ー¥Ç¥Ê¥ó¥È¡§ÆâÅÄÄ¾ºÈ
¤ª¤Ã¤µ¤ó¡Ö¥Ù¥ê¥ë¡×¤ÎÉã¿Æ¥â¥ë¥Ç¥¢¡¦¥¬ー¥Ç¥Ê¥ó¥ÈÌò¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÅÄÄ¾ºÈ¤Ç¤¹¡£Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¤ÎÉã¿ÆÌò¡ª¡©¡©¤ÈÇÛÌò¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤º¤Ï¶Ã¤¡¢²¶¤â¤½¤ó¤ÊºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Âè°ì´ü¡£
°ú¤Â³¤ÂèÆó´ü¤Ç¤â¿ÆÉã¥â¥ë¥Ç¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¤·¤«¤âÂç¹¥¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¤¬½ÐÍè¤ë¡ª(¤ª¤Ã¤È...¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë...)
ÅÆ¤Ë³Ñ¥Ù¥ê¥ë¶¦¡¹¡¢¿ÆÉã¥â¥ë¥Ç¥¢¤âµ¹¤·¤¯¡ª