須坂市では投票所に足を運ぶきっかけにしてほしいと、動物園の人気者が描かれた「投票記念カード」が配られています。



リポ―ト

「こちらの投票記念カードに描かれているかわいらしい動物は須坂市動物園の人気者アカカンガルーのマッチです」



須坂市の期日前投票所で配られている「投票記念カード」。市の選管が投票に行くきっかけにしてほしいと企画しました。





マッチは去年行われた「須坂市動物園代表動物選挙」で3位に輝いた人気者です。なぜ今回、3位のマッチが選ばれたのかというと…。須坂市選挙管理委員会 徳永正道 書記長「1位の動物を選んでいたんですが選挙（衆院選・参院選）が立て続けでありましたので同じ動物ではなくカンガルーということで選択をさせていただきました」カードは投票を終えた人や一緒に訪れた子どもにも配られます。裏には選挙に関するクイズなどが載っていて、将来の有権者となる若い世代にも選挙に関心を持ってもらうための工夫が施されています。70代「子ども、孫がいる方は喜ばれますし良いと思います」50代「うれしいというか まさかいただけると思わなかったので非常にうれしい」須坂市選挙管理委員会 徳永正道 書記長「若いうちに投票に慣れ親しんでいただいたりとか投票所に足を運んでいただきたい」「投票記念カード」は、須坂市の期日前投票所を含むすべての投票所で配布されます。