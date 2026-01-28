M!LK・佐野勇斗、総勢11人での家族旅行動画に反響「おばあちゃん陽キャすぎ笑」「血を感じるww」 素顔全開で「ここまで私生活を見せてくれるのは佐野くんだけ」
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が28日までに、自身のYouTubeを更新。「【家族旅行】佐野家大集合したらめちゃくちゃになった。」と題した動画を投稿し、岐阜へ家族旅行に訪れた様子を公開した。
【動画】「おばあちゃん陽キャすぎ笑」総勢11人での家族旅行の様子を披露した佐野勇斗
佐野の両親、弟2人、祖父母、従姉妹ら総勢11人で岐阜を訪れた佐野一家。動画には、白川郷やキャンプ場で大自然を満喫しながら賑やかな時間を過ごす佐野の姿が写し出されている。
宿泊先のロッジではバーベキューやビンゴ大会を楽しみ、祖父母の米寿や長寿を家族全員でお祝いする温かい場面も。地元に戻ってからも再度集まり、カラオケを楽しんだ様子。30分間の動画で、家族の仲の良さと一体感が伝わるアットホームな旅の記録をシェアした。
心温まる家族の様子に、ファンからは「佐野家あったか家族すぎる」「親戚一同こんなに仲良いの普通に凄い」「ばあちゃん、ずっとおもろすぎるってwww」「おばあちゃん陽キャすぎ笑」「血を感じるwwwwww」「家族旅行動画にしてくれるアイドルやばすぎる（感謝）」「ここまで私生活を見せてくれるのは佐野くんだけな気がする」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「おばあちゃん陽キャすぎ笑」総勢11人での家族旅行の様子を披露した佐野勇斗
佐野の両親、弟2人、祖父母、従姉妹ら総勢11人で岐阜を訪れた佐野一家。動画には、白川郷やキャンプ場で大自然を満喫しながら賑やかな時間を過ごす佐野の姿が写し出されている。
心温まる家族の様子に、ファンからは「佐野家あったか家族すぎる」「親戚一同こんなに仲良いの普通に凄い」「ばあちゃん、ずっとおもろすぎるってwww」「おばあちゃん陽キャすぎ笑」「血を感じるwwwwww」「家族旅行動画にしてくれるアイドルやばすぎる（感謝）」「ここまで私生活を見せてくれるのは佐野くんだけな気がする」など、さまざまな反響が寄せられている。