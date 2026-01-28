フリーアナウンサーの宇賀なつみさんが自身のインスタグラムを更新。アフリカのルワンダで、『ゴリラトレッキング』を楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【 宇賀なつみ 】ルワンダで『マウンテンゴリラ』に遭遇 「山の中を歩き回ること1時間半」「生涯忘れられない経験」



宇賀さんは、目の前に野生のゴリラを見つけた画像を添えて「ルワンダで、マウンテンゴリラに会ってきました‼︎」と投稿。





宇賀さんが参加したのは『ゴリラトレッキング』と呼ばれる観光アクティビティで、世界に約1,000頭ほどしかいない絶滅危惧種である野生の「マウンテンゴリラ」の家族を、熱帯雨林の中を徒歩で探しに行き、至近距離で観察するものです。





宇賀さんはレインコートを羽織り、杖をつきながら歩く画像を添えて、「道なき道を泥だらけになりながら進み、山の中を歩き回ること1時間半。」と投稿。その道中は、決して楽ではなかったようです。





しかし、草むらの中にいるゴリラを撮影する画像を添えて、「ようやくその姿をとらえ、一気に疲れが吹き飛びました‼︎」と、喜びを表現。





「最初は少し怖かったけれど、1時間ほど近くで過ごしていると、彼らが賢く温厚だということがよくわかりました。」と、野生のゴリラを観察した感想を綴っています。







宇賀さんは、野生のゴリラを間近で撮影した画像を多数投稿。「17頭のゴリラに会うことができて、大満足‼︎ 生涯忘れられない経験になりました。」と綴り、ゴリラトレッキングを満喫したようです。



