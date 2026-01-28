株式会社MOTTERUは2026年1月27日、コンセント一体型ACモバイルバッテリー「MOT-MBAC10002-EC」を発売した。通常価格6,640円のところ、モニターセール価格として3,980円で提供する。

容量10000mAh、PD30W入出力対応で、AC充電器・モバイルバッテリー・ケーブルの1台3役を実現。折りたたみ式プラグを内蔵し、コンセントに挿してAC充電器として、外出時にはモバイルバッテリーとして使用できるとのこと。

USB-Cケーブルが一体型のため、別途ケーブルを持ち運ぶ必要がない。最大30Wの急速充電に対応し、コンセント使用時でもバッテリー使用時でも同出力を確保するとしている。

USBポートを2つ搭載し、スマートフォンとイヤホンなど2台を同時充電することが可能で、スマートフォンを充電しながらモバイルバッテリー本体の充電もできるパススルー充電に対応。残量表示ディスプレイを装備し、バッテリー残量を確認できる。

本体サイズは約52×32×114mm（ケーブルを除く）、重量は約249g。カラーはペールアイリスとアーモンドミルクの2色を用意する。

製品概要 製品名：コンセント一体型 モバイルバッテリー（MOT-MBAC10002-EC）

価格：6,640円（税込） ※モニターセール特別価格3,980円

カラー：ペールアイリス、アーモンドミルク ※エアリーホワイトは3月発売予定

発売日：2026年1月27日

荷物を減らしたい人におすすめ

コンセント一体型でケーブルも内蔵したモバイルバッテリー、10000mAhでPD30W対応という仕様で3,980円という価格はかなりお得だろう。特に出張や旅行で複数のアダプターとケーブルを持ち歩く煩わしさを避けたいユーザーにとって、1台3役の構成は荷物削減に有利だ。

2ポート搭載によりスマートフォンとワイヤレスイヤホンを同時充電できる点は、ホテルなどコンセントが限られている環境でも便利とされる。パススルー充電対応により就寝中にスマートフォンと本体を同時に充電できるという。出張や旅行で充電周りの荷物を最小限にしたい人に適した選択肢となる。

