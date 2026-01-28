エクセディが２６年３月期業績予想を上方修正 エクセディが２６年３月期業績予想を上方修正

エクセディ<7278.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２９５０億円から３０００億円（前期比３．１％減）へ、営業利益を２１０億円から２２０億円（同０．７％増）へ、純利益を１２５億円から１３５億円（同５．９％増）へ上方修正し、営業減益予想から一転して増益予想とした。



米州及び日本でのＡＴ製品の受注減少などで減収を見込むものの、アジアでの２輪及びＡＴ製品や、中国でのＡＴ製品の売り上げ好調に加えて、コスト上昇分などの売価転嫁や不採算の米国子会社の撤退などで、第３四半期累計（４～１２月）連結決算が計画を上回って推移していることから業績予想を上方修正した。また、為替レートが想定よりも円安に推移していることも寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高２２６４億４８００万円（前年同期比３．０％減）、営業利益１６７億３５００万円（同３．４％増）、純利益１１０億８９００万円（同９．０％増）だった。



出所：MINKABU PRESS