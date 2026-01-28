松本まりか主演ドラマ『元科捜研の主婦』（テレ東系）第1話のTVer再生数が200万回を突破した。（※）

本作は、テレビ東京と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストーリー。かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織。現在は退職し、5歳の息子・亮介を育てながら家事と育児に奮闘中だ。一方、夫の道彦は、つい最近捜査一課に異動したばかりの新米刑事。推理力はいま一歩で少し頼りないものの、時折“核心を突くようなカン”を発揮する。さらに、好奇心旺盛な息子・亮介も子供ならではの純粋な視点で捜査に協力（？）する。詩織の科学的推理を中心に、道彦と亮介がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー、そして現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのハイブリッドドラマとなる。

主人公で“元・科捜研の主婦”の吉岡詩織を松本が演じ、詩織の夫で刑事の道彦をSUPER EIGHTの横山裕、2人の愛する息子・亮介を佐藤大空がそれぞれ演じる。そのほか、島袋寛子、入江甚儀、大内リオン（AmBitious）、高山一実、小手伸也、渡辺いっけい、八嶋智人、遠藤憲一が共演に名を連ねている。

※計測期間：2026年1月16日～1月27日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）