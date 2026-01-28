過去に青森山田やドイツでプレー…宮崎がFW渡邊星来の新天地決定を報告
テゲバジャーロ宮崎は28日、FW渡邊星来(22)が2026シーズンからアトレチコ鈴鹿クラブ(JFL)へ加入することを発表した。
愛知県出身の渡邊は青森山田高から2022年に地元のFC刈谷(東海1部)へ入団。その後、ドイツ下部リーグでのプレーを経て、2024年5月に宮崎へ加入した。
昨季はJ3リーグ戦2試合の出場。同シーズン限りで契約満了となっていた。クラブは公式サイトで「渡邊選手のご健勝を祈念しております」とメッセージを送っている。
以下、クラブ発表プロフィール
●FW渡邊星来
(わたなべ・せら)
■生年月日
2003年7月10日(22歳)
■出身地
愛知県
■身長/体重
174cm/71kg
■経歴
MFC.VOICE-刈谷JY-青森山田高-FC刈谷-MFC.VOICE-バサラ・マインツ(ドイツ)-宮崎
■出場歴
J3リーグ:7試合
東海社会人サッカーリーグ1部:3試合2得点
ドイツ6部リーグ:15試合6得点
