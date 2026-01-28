　テゲバジャーロ宮崎は28日、FW渡邊星来(22)が2026シーズンからアトレチコ鈴鹿クラブ(JFL)へ加入することを発表した。

　愛知県出身の渡邊は青森山田高から2022年に地元のFC刈谷(東海1部)へ入団。その後、ドイツ下部リーグでのプレーを経て、2024年5月に宮崎へ加入した。

　昨季はJ3リーグ戦2試合の出場。同シーズン限りで契約満了となっていた。クラブは公式サイトで「渡邊選手のご健勝を祈念しております」とメッセージを送っている。

以下、クラブ発表プロフィール

●FW渡邊星来

(わたなべ・せら)

■生年月日

2003年7月10日(22歳)

■出身地

愛知県

■身長/体重

174cm/71kg

■経歴

MFC.VOICE-刈谷JY-青森山田高-FC刈谷-MFC.VOICE-バサラ・マインツ(ドイツ)-宮崎

■出場歴

J3リーグ:7試合

東海社会人サッカーリーグ1部:3試合2得点

ドイツ6部リーグ:15試合6得点