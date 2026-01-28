肉巻きだし豆腐


SNSで数多くのレシピを発信し、その中でも節約・時短レシピが好評のyuchiさん。使用食材が少ないレシピがとくに人気で、「作りやすい」「記念日に作りたい」など話題となり、多くのフォロワーに支持されています。

今回は、そんなyuchiさんによる「3食材レシピ」をご紹介。疲れ果てた平日を乗り切るすぐでき超簡単レシピは、誰が作ってもおいしくできて値上げにも負けないものたちばかりです。

レンチン、ワンパン、和えるだけ、包丁不要。日々のごはん作りに絶対役立つレシピたち、ぜひ参考にしてみてください！

■肉巻きだし豆腐

豚肉を巻いてボリュームアップ！

材料（2人分）

豚こま切れ肉（別部位の薄切り肉でもOK）……160〜180g

木綿豆腐……300g

A

・水……60ml

・酒、しょうゆ、みりん……各大さじ1

・和風だしの素（顆粒）、砂糖……各小さじ1

・しょうが（チューブ）……2cm

サラダ油……適量

大根おろし・小ねぎ（小口切り）……各適宜

作り方

1　豆腐はキッチンペーパーで包み、600Wの電子レンジで2分加熱し、8等分に切る。

2　豚肉を1に巻きつけ、味付き塩こしょう、片栗粉をまぶす。

3　フライパンにサラダ油をひいて中火で熱し、2の巻き終わりを下にして全体を炒める。

4　鍋にAを入れてひと煮立ちさせたら3を加えて3分煮る。器に煮汁ごと盛り、お好みで大根おろし、小ねぎをのせる。

■レシピを参考にするときは

・レシピで紹介する3つの食材の中に、調味料、お好みで仕上げに散らすトッピング、主食となるごはんや麺類、彩りのために添える野菜などは含みません。

・電子レンジやオーブントースターなどの調理家電の加熱時間は、お使いの機種やメーカーにより異なります。レシピの時間を目安に、様子を見ながら調節しましょう。

・火加減は、特に記載のない場合は中火で調理してください。

・電子レンジを使用する際は、必ず耐熱性の容器や皿を使用しましょう。また、加熱時間は、様子を見ながら調節してください。

・しょうゆは生しょうゆを使用しています。

※本記事はyuchi著の書籍『ラクすぎなのにメチャおいしい 材料たった3つのおサボりごはん Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。