óîÆ£µþ»Ò¼ç±é±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤è¤ê¡¢·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¡È¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡É¤Ë¤è¤ë¡ÖÉÃÂ®¥é¥ô¥¡ー¡×¥Õ¥ë¼ÜMV²ò¶Ø

óîÆ£µþ»Ò¼ç±é±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤è¤ê¡¢óîÆ£±é¤¸¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡¦»³²¬¿¿°á¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡È¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡É¤Î³Ú¶Ê¡ÖÉÃÂ®¥é¥ô¥¡ー¡×¤Î¥Õ¥ë¼ÜMV¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£óîÆ£µþ»Ò¡Ö¡Ê¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤Î¡ËÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Àè¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤¬Àè¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ÆÂçµã¤¤·¤¿¡×
±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤Ï¡¢¸µ¡¦Æü¸þºä46¤ÎóîÆ£µþ»Ò¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥ÐーÃçÂ¼ÍªºÚ¡¢¡Ø¤è¤³¤¬¤ª¡Ù¤«¤éÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿¼ÅÄÁÈ»²²Ã¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¡¦¾®ÀîÌ¤Í´¡¢¸µ¡¦STU48¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëº£Â¼Èþ·î¡¢¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ðーºù¤Ò¤Ê¤Î¤Î5Ì¾¤Ç¹½À®¡£
¥é¥¤¥Ö¾ìÌÌ¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¿¶¤êÆþ¤ì¤âÆþÇ°¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¾ì¤Ç¤Î³èÆ°·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆóîÆ£¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î»£±Æ¤«¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤«¡¢¶ÌÜ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤¯¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Àè¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤¬Àè¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ÆÂçµã¤¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤Î³Ú¶Ê¡ÖÉÃÂ®¥é¥ô¥¡ー¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤Ë³Æ¼ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿À¶Ê¤¹¤®¡×¡ÖºÇ½é¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¹¥¤!!¡×¡Ö²»³ÚÈÖÁÈ¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¯¤ë¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÈ¿¶Á¡£¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÃÂ®¥é¥ô¥¡ー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜºî¤Î³Ú¶Ê¡¦·àÈ¼²»³Ú¤òÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¹ñÆâ³°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È²»³Ú¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢agehasprings¡£²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤ÏYUKI¡¢ÃæÅçÈþ²Å¡¢Aimer¡¢¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤é¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¶Ì°æ·òÆó¤ò·Þ¤¨¡¢¿¶ÉÕ¤Ï¿ô¡¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÃÝÃæ²Æ³¤¤¬Ã´Åö¡£¤µ¤é¤Ë°áÁõ¤ÏÁêß·¼ù¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿MV¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç5¿Í¤¬Ì¥¤»¤ëÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥·¥ó¥¯¥í¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¥Õ¥ë¼Ü¤Ç¼ýÏ¿¡£°ìÂÎ´¶°î¤ì¤ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³Ú¶Ê¡Ö¤È¤ª¤¤¤Ò¤«¤ê¡×¤ÎÇÛ¿®¤â¥¹¥¿ー¥È
¤½¤·¤Æ¡ÖÉÃÂ®¥é¥ô¥¡ー¡×¡Ö·¯¿§¥Ê¥ß¥À¡×¤ËÂ³¤¯¡¢agehasprings¤¬¼ê³Ý¤±¤¿3¶ÊÌÜ¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢1·î28Æü¤è¤ê¤¢¤é¤¿¤Ë¡Ö¤È¤ª¤¤¤Ò¤«¤ê¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¡Ö¤È¤ª¤¤¤Ò¤«¤ê¡×¤Ï¡¢ÀèÆü¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ±Ç²èº×Àè¹Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØHANABI PRESENTS THE JAP¡ÇN POP EVENING¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ç¡¢óîÆ£¤¬À¸²Î¾§¤òÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¾å¤Ç´Ñ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¶Ê¤Ï!?¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÇ¹â!!¡¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Î¶Ê¤Ç¤¹¤«!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ºîÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò±é¤¸¤¿¾®ÀîÌ¤Í´¤¬ºî»ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤È¤ª¤¤¤Ò¤«¤ê¡×¡£¡ÖÉÃÂ®¥é¥ô¥¡ー¡×¡Ö·¯¿§¥Ê¥ß¥À¡×¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°Û¤Ê¤ë¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤ÈÍ¾±¤¤¬¶»¤Ë»Ä¤ë¥Ð¥éー¥É¶Ê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢óîÆ£µþ»Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö¤È¤ª¤¤¤Ò¤«¤ê¡×¤Î²Î¾§¤ò´Þ¤à¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¡ØHANABI PRESENTS THE JAP¡ÇN POP EVENING¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÅìÊõMOVIE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊYouTube¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.28 ON SALE
¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì
DIGITAL SINGLE¡Ö¤È¤ª¤¤¤Ò¤«¤ê¡×
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù
Á´¹ñÅìÊõ·Ï¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ
´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§¿¼ÅÄ¹¸»Ê
¶¦Æ±µÓËÜ¡§»°Ã«¿ÂÀÏ¯
²»³Ú¡§agehasprings
¼çÂê²Î¡§¡ÖDawn¡× yama
½Ð±é¡§óîÆ£µþ»Ò¡¡ÁÒÍªµ®
ÃçÂ¼ÍªºÚ¡¡¾®ÀîÌ¤Í´¡¡º£Â¼Èþ·î¡¡ºù¤Ò¤Ê¤Î
ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¡ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
À½ºî´´»ö¡¦ÇÛµë¡§ÅìÊõ
(C)2025¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://renai-saiban.toho.co.jp/