　1月28日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは344銘柄。東証終値比で上昇は158銘柄、下落は146銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は82銘柄。うち値上がりが51銘柄、値下がりは22銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は465円高と大幅高に買われている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6366>　千代建　　　　　　 1326　 +300（ +29.2%）
2位 <6775>　ＴＢグループ　　　　149　　+29（ +24.2%）
3位 <5121>　藤コンポ　　　　 2710.1 +491.1（ +22.1%）
4位 <3463>　いちごホテル　　 154000 +25800（ +20.1%）
5位 <4479>　マクアケ　　　　 1313.1 +194.1（ +17.3%）
6位 <6999>　ＫＯＡ　　　　　　 1675　 +227（ +15.7%）
7位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　　758　 +100（ +15.2%）
8位 <5018>　ＭＯＲＥＳＣ　　　 2080　 +243（ +13.2%）
9位 <3103>　ユニチカ　　　　　631.6　+67.6（ +12.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7477>　ムラキ　　　　　　 1615　 -238（ -12.8%）
2位 <4240>　クラスター　　　　344.3　-39.7（ -10.3%）
3位 <4552>　ＪＣＲファ　　　　599.9　-58.1（　-8.8%）
4位 <5031>　モイ　　　　　　　　307　　-29（　-8.6%）
5位 <4366>　ダイトーケミ　　　368.5　-28.5（　-7.2%）
6位 <3665>　エニグモ　　　　　　479　　-31（　-6.1%）
7位 <6955>　ＦＤＫ　　　　　　　380　　-23（　-5.7%）
8位 <3071>　ストリーム　　　　104.5　 -5.5（　-5.0%）
9位 <3662>　エイチーム　　　　 1160　　-60（　-4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6857>　アドテスト　　　　28600　+3060（ +12.0%）
2位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1539　+29.5（　+2.0%）
3位 <4004>　レゾナック　　　　 9050　 +129（　+1.4%）
4位 <8035>　東エレク　　　　　44400　 +600（　+1.4%）
5位 <7735>　スクリン　　　　　20750　 +275（　+1.3%）
6位 <5801>　古河電　　　　　　14600　 +190（　+1.3%）
7位 <7751>　キヤノン　　　　　 4517　　+49（　+1.1%）
8位 <9005>　東急　　　　　　　 1740　+17.5（　+1.0%）
9位 <8604>　野村　　　　　　 1404.3　+13.8（　+1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1928>　積水ハウス　　　　 3397　-81.0（　-2.3%）
2位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　802　-14.0（　-1.7%）
3位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1222　 -9.0（　-0.7%）
4位 <6503>　三菱電　　　　　 4777.1　-26.9（　-0.6%）
5位 <8015>　豊田通商　　　　 5560.5　-21.5（　-0.4%）
6位 <8697>　日本取引所　　　　 1723　 -6.5（　-0.4%）
7位 <8802>　菱地所　　　　　 3803.2　-13.8（　-0.4%）
8位 <7453>　良品計画　　　　 3024.3　-10.7（　-0.4%）
9位 <2801>　キッコマン　　　 1390.5　 -4.5（　-0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース