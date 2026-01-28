[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇158銘柄・下落146銘柄（東証終値比）
1月28日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは344銘柄。東証終値比で上昇は158銘柄、下落は146銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は82銘柄。うち値上がりが51銘柄、値下がりは22銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は465円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6366> 千代建 1326 +300（ +29.2%）
2位 <6775> ＴＢグループ 149 +29（ +24.2%）
3位 <5121> 藤コンポ 2710.1 +491.1（ +22.1%）
4位 <3463> いちごホテル 154000 +25800（ +20.1%）
5位 <4479> マクアケ 1313.1 +194.1（ +17.3%）
6位 <6999> ＫＯＡ 1675 +227（ +15.7%）
7位 <7794> ＥＤＰ 758 +100（ +15.2%）
8位 <5018> ＭＯＲＥＳＣ 2080 +243（ +13.2%）
9位 <3103> ユニチカ 631.6 +67.6（ +12.0%）
10位 <6857> アドテスト 28600 +3060（ +12.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7477> ムラキ 1615 -238（ -12.8%）
2位 <4240> クラスター 344.3 -39.7（ -10.3%）
3位 <4552> ＪＣＲファ 599.9 -58.1（ -8.8%）
4位 <5031> モイ 307 -29（ -8.6%）
5位 <4366> ダイトーケミ 368.5 -28.5（ -7.2%）
6位 <3665> エニグモ 479 -31（ -6.1%）
7位 <6955> ＦＤＫ 380 -23（ -5.7%）
8位 <3071> ストリーム 104.5 -5.5（ -5.0%）
9位 <3662> エイチーム 1160 -60（ -4.9%）
10位 <6167> 冨士ダイス 1225 -60（ -4.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6857> アドテスト 28600 +3060（ +12.0%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1539 +29.5（ +2.0%）
3位 <4004> レゾナック 9050 +129（ +1.4%）
4位 <8035> 東エレク 44400 +600（ +1.4%）
5位 <7735> スクリン 20750 +275（ +1.3%）
6位 <5801> 古河電 14600 +190（ +1.3%）
7位 <7751> キヤノン 4517 +49（ +1.1%）
8位 <9005> 東急 1740 +17.5（ +1.0%）
9位 <8604> 野村 1404.3 +13.8（ +1.0%）
10位 <6920> レーザーテク 39605 +385（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1928> 積水ハウス 3397 -81.0（ -2.3%）
2位 <3697> ＳＨＩＦＴ 802 -14.0（ -1.7%）
3位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1222 -9.0（ -0.7%）
4位 <6503> 三菱電 4777.1 -26.9（ -0.6%）
5位 <8015> 豊田通商 5560.5 -21.5（ -0.4%）
6位 <8697> 日本取引所 1723 -6.5（ -0.4%）
7位 <8802> 菱地所 3803.2 -13.8（ -0.4%）
8位 <7453> 良品計画 3024.3 -10.7（ -0.4%）
9位 <2801> キッコマン 1390.5 -4.5（ -0.3%）
10位 <4689> ラインヤフー 395 -1.0（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
