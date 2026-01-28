2月3日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 「マイクロアグレッション」
「マイクロアグレッション」
◆テーマ【マイクロアグレッション】
無意識に相手を傷つけてしまう、わかりづらい差別「マイクロアグレッション」。
近年ではそんなマイクロアグレッションを防ぐため、
企業研修や教育の現場でも取り上げられるようになり、今注目されるワードである。
「マイクロアグレッション」とは何なのか？
実際に「マイクロアグレッション」について、考えていきます。
▼「マイクロアグレッション」…「攻撃」「侮辱」「無効化」３種類のタイプとは
▼和田彩花が外国人の知り合いといるときに感じた、周囲からの嫌な対応
▼「夫が稼いでいたら女性は働く必要がない？」神田愛花が抱く世間の声への違和感
▼辛酸なめ子流!?マイクロアグレッションを受けたときのデトックス方法
▼マイクロアグレッションと偏見の違い
▼マイクロアグレッションを減らすために私たちができること
家族や友達にも話してこなかったかもしれないＤＥＥＰなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
いとうあさこ
ゲスト
稲葉友 /
神田愛花、辛酸なめ子、元山琴菜(金沢大学 准教授)、和田彩花 ※50音順