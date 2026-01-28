「マイクロアグレッション」

◆テーマ【マイクロアグレッション】

無意識に相手を傷つけてしまう、わかりづらい差別「マイクロアグレッション」。

近年ではそんなマイクロアグレッションを防ぐため、

企業研修や教育の現場でも取り上げられるようになり、今注目されるワードである。

「マイクロアグレッション」とは何なのか？

実際に「マイクロアグレッション」について、考えていきます。

▼「マイクロアグレッション」…「攻撃」「侮辱」「無効化」３種類のタイプとは

▼和田彩花が外国人の知り合いといるときに感じた、周囲からの嫌な対応

▼「夫が稼いでいたら女性は働く必要がない？」神田愛花が抱く世間の声への違和感

▼辛酸なめ子流!?マイクロアグレッションを受けたときのデトックス方法

▼マイクロアグレッションと偏見の違い

▼マイクロアグレッションを減らすために私たちができること

家族や友達にも話してこなかったかもしれないＤＥＥＰなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

いとうあさこ

ゲスト

稲葉友 /

神田愛花、辛酸なめ子、元山琴菜(金沢大学 准教授)、和田彩花 ※50音順