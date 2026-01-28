菜々緒「I′m so lucky」 一糸まとわぬ入浴ショットで美ボディ披露 大自然を満喫
モデルで俳優の菜々緒（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。一糸まとわぬ入浴ショットを公開した。
【動画】大自然を満喫する菜々緒
菜々緒は「I'm so lucky 感謝」というコメントとともに、1本の動画をアップ。上半身のラインがそのまま伝わる、一糸まとわぬ姿での入浴シーンをはじめ、ハイキングを楽しんだり、滝を目の前にした大自然を感じる様子などが披露されている。
ほかにも、羊に餌やりを楽しむ姿、川のような場所に入る姿、大きな虹との2ショットなど、自然豊かな旅行を満喫する菜々緒の姿がとらえられていた。
