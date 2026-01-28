アンカー・ジャパンは、着脱して外出先にも持ち運んで使えるドッキングステーション「Anker Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式USB-C ハブ）」を2026年1月28日（水）よりAnker Japan 公式オンラインストアなどで販売開始しました。実売価格は1万6990円（税込）。

記事のポイント デスクトップでは13-in-1のドッキングステーションとして、ハブ部分を外せば外出先では6-in-1のUSBハブとして、1台2役で使えます。手軽にノートPCを拡張できるので、複数台のモニターを使っている人や、USBポートの不足に悩んでいる人にオススメです。

本製品は、着脱式USB-Cハブを搭載し、外出先でも持ち運んで使える“1台2役”を実現したAnker初のドッキングステーションです。「デスクや会議室、外出先等、環境の変化に合わせてシームレスに作業したい」というユーザーのニーズに応え、ドッキングステーションと携帯性に優れたUSB-Cハブを一体化したコンパクト設計となっています。

ドッキングステーションには、充電やデータ転送用のUSB-Cポートを3つ、USB-Aポートを3つ、HDMIポートを2つ、DisplayPort、イーサネットポート、DC入力ポート、オーディオジャック、SD・microSDカードリーダーの計13のポートが1台にまとめられています。

最大3画面出力が可能な複製・拡張ディスプレイモードや、最大10Gbpsの高速データ転送、ノートPCへ最大100Wでのパススルー充電等、作業効率を高める機能を搭載しています。

また、製品上部のボタンをスライドして一部分を取り外し、4K高画質での出力や最大5Gbpsのデータ転送に対応したコンパクトな6-in-1のUSB-Cハブとしても使用可能です。

なお、本製品に搭載されている着脱式USB-Cハブは、同日より「Anker Nano USB-C ハブ（6-in-1, 5Gbps）」として単体でも販売されます。

Anker 「Anker Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式USB-C ハブ）」 発売日：2026年1月28日 実売価格：1万6990円（税込）

