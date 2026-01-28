英国アカデミー賞ノミネート発表　『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多14部門

　英国映画テレビ芸術アカデミー（BAFTA）が主催する英国アカデミー賞のノミネーションが、現地時間1月27日に発表された。最多ノミネートとなったのは、ポール・トーマス・アンダーソン監督がレオナルド・ディカプリオとタッグを組んだ『ワン・バトル・アフター・アナザー』。先に発表された米アカデミー賞で最多ノミネート記録を更新した『罪人たち』は次点となった。

　最多14部門にノミネートされた『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、一人娘を因縁の男に誘拐された元活動家を主人公にした風刺ドラマ。本作で主演男優賞にノミネートされたディカプリオは、これが7度目の英国アカデミー賞候補となり、ダニエル・デイ＝ルイスやマイケル・ケイン、ローレンス・オリヴィエらが持つ最多ノミネート記録に並んだ。またアカデミー賞候補から外れたチェイス・インフィニティも、主演女優賞候補に名を連ねた。

　これに続き、13部門でノミネートを獲得したのは、『ブラックパンサー』のライアン・クーグラーが監督を務めるサバイバルホラー『罪人たち』。クロエ・ジャオ監督の『ハムネット』と、ジョシュ・サフディ監督の『マーティ・シュプリーム』が、それぞれ10部門で続いた。

　今年の授賞式はアラン・カミングが司会を務め、現地時間2月22日にロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールで開催される予定。

第79回英国アカデミー賞の主なノミネーションは以下の通り。

■作品賞
『ハムネット』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『センチメンタル・バリュー』
『罪人たち』

■英国作品賞
『28年後...』
『The Ballad of Wallis Island（原題）』
『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』
『Die My Love（原題』
『H Is for Hawk（原題）』
『ハムネット』
『I Swear（原題）』
『Mr. Burton（原題）』
『Pillion（原題）』
『スティーヴ』

■非英語作品賞
『シンプル・アクシデント／偶然』（フランス）
『シークレット・エージェント』（ブラジル）
『センチメンタル・バリュー』（ノルウェー）
『Sirāt（原題）』（スペイン）
『The Voice of Hind Rajab（原題）』（チュニジア）

■監督賞
ヨルゴス・ランティモス『ブゴニア』
クロエ・ジャオ　『ハムネット』
ジョシュ・サフディ　『マーティ・シュプリーム　世界をつかめ』
ポール・トーマス・アンダーソン　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ヨアキム・トリアー　『センチメンタル・バリュー』
ライアン・クーグラー　『罪人たち』

■主演女優賞
ジェシー・バックリー　『ハムネット』
ローズ・バーン　『If I Had Legs I’d Kick You（原題）』
ケイト・ハドソン　『Song Sung Blue（原題）』
チェイス・インフィニティ　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
レナーテ・レインスヴェ　『センチメンタル・バリュー』
エマ・ストーン　『ブゴニア』

■主演男優賞
ロバート・アラマヨ　『I Swear（原題）』
ティモシー・シャラメ　『マーティ・シュプリーム　世界をつかめ』
レオナルド・ディカプリオ　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
イーサン・ホーク　『Blue Moon（原題）』
マイケル・B・ジョーダン　『罪人たち』
ジェシー・プレモンス　『ブゴニア』

■助演女優賞
オデッサ・アザイオン　『マーティ・シュプリーム　世界をつかめ』
インガ・イブスドッター・リレアース　『センチメンタル・バリュー』
ウンミ・モサク　『罪人たち』
キャリー・マリガン　『The Ballad of Wallis Island（原題）』
テヤナ・テイラー　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
エミリー・ワトソン　『ハムネット』

■助演男優賞
ベニチオ・デル・トロ　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ジェイコブ・エロルディ　『フランケンシュタイン』
ポール・メスカル　『ハムネット』
ピーター・マラン　『I Swear（原題）』
ショーン・ペン　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ステラン・スカルスガルド　『センチメンタル・バリュー』

■脚本賞
カーク・ジョーンズ　『I Swear（原題）』
ロナルド・ブロンスタイン、ジョシュ・サフディ　『マーティ・シュプリーム　世界をつかめ』
クレベール・メンドンサ・フィリオ　『シークレット・エージェント』
エスキル・フォクト、ヨアキム・トリアー　『センチメンタル・バリュー』
ライアン・クーグラー　『罪人たち』

■脚色賞
トム・バズデン、ティム・キー　『The Ballad of Wallis Island（原題）』
ウィル・トレイシー　『ブゴニア』
クロエ・ジャオ、マギー・オファーレル　『ハムネット』
ポール・トーマス・アンダーソン　『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ハリー・ライトン　『Pillion（原題）』

■アニメーション映画賞
『星つなぎのエリオ』
『アメリと雨の物語』
『ズートピア2』

■ライジング・スター賞
ロバート・アラマヨ
マイルズ・ケイトン
チェイス・インフィニティ
アーチー・マデクウィ
ポージー・スターリング